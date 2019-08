VIDÉO - Limoges : des clubs seniors ouverts pendant l'été pour lutter contre l'isolement

Limoges, France

Les clubs de loisirs n'existent pas seulement pour les enfants ! A Limoges, le Centre Communal d'Action Social propose des activités pour les personnes âgées cet été.

Un moyen de lutter contre l'isolement pour ces seniors encore autonomes mais sans famille à leurs côtés. Au total, 13 clubs sont ouverts durant l'année.

De la danse au programme

Tous les mercredis, Jacqueline, Martine, Michel ou encore Geneviève viennent danser au club de la rue Victor Thuillat, à Limoges. C'est l'un des deux clubs encore ouverts cet été pour occuper les personnes âgées qui se sentent seules chez elles, ou tout simplement les amoureux de la danse.

Ici, ils dansent le tango, la valse mais aussi des danses qu'ils découvrent comme le madison.

Ils se connaissent tous depuis parfois plus de dix ans. Pour beaucoup, ces clubs permettent de sortir de la solitude quand les enfants sont loin.

Certains sont même devenus amis : "On rencontre de belles personnes ici, on s'amuse, on ne pense à rien et on bouge !", raconte Jacqueline, 82 ans. "Heureusement, que ces activités nous sont proposées, sinon on serait foutues", assurent Geneviève et Irène.

Des ateliers découvertes

Durant l'année, les clubs proposent également des ateliers découvertes, comme la sophrologie, le Tai-Chi ou encore la marche bâton.

L'adhésion coûte entre 5 et 15 euros à l'année. Il est possible de s'inscrire depuis le début de ce mois de juillet et jusqu'à la mi-septembre.

Au total 1 300 seniors ont adhéré à ces clubs l'année dernière.