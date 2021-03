Environ 70 personnes occupent le théâtre de l'Union, à Limoges, ce jeudi soir. Des intermittents et précaires ainsi que des élèves de l'académie de l'Union qui ont prévu de passer au moins deux nuits dans les locaux du théâtre, avec l'accord de la direction.

Limoges : des intermittents et des artistes occupent le théâtre de l'Union

Ils n'ont visiblement pas été convaincus par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui a annoncé ce jeudi le déblocage de 20 millions d'euros en soutien au monde de la culture. Environ 70 personnes ont envahi ce jeudi 11 mars à 17h30 le théâtre de l'Union de Limoges.

Deux nuits au théâtre

Parmi les militants, des membres de la Coordination des intermittents et précaires du Limousin, des élèves de l'académie de l'Union, l'école d'art dramatique, mais aussi des membres de la CGT privés d'emplois et précaires ou encore Sud Culture. Ils tenaient ce jeudi soir une assemblée générale pour décider de leurs revendications précises et ont prévu de passer au moins deux nuits dans le théâtre.

Cette mobilisation se fait en accord avec la direction du théâtre, qui aurait préféré, précise-t-elle, une autre forme d'action, en raison notamment du risque sanitaire.

Un mouvement national

Elle fait suite aux différentes occupations de théâtres par des intermittents dans différentes villes de France : l'Odéon à Paris, le théâtre de la Cité à Toulouse, des théâtres à Pau, Orléans, Besançon ou encore Châteauroux. À chaque fois, ils demandent la réouverture des théâtres et des lieux de culture.