Limoges : des visites en canoë pour remonter le temps en descendant la Vienne

Limoges - France

À Limoges, les touristes visitent la ville d'un nouveau point de vue. Des balades en canoë ont lieu tous les vendredis et samedis soir, encadrées par un guide de l'Office de tourisme et un moniteur sportif. Une façon originale de remonter le temps en descendant la Vienne.

18 heures 30, embarquement à la base nautique du Naveix pour 18 valeureux touristes, au nord du pont Saint-Etienne. Deux par deux dans un canoë, une pagaie chacun, et c'est parti pour un voyage dans le temps en suivant le courant.

Départ au niveau de la base nautique du Naveix pour le groupe de 18 personnes © Radio France - Inès Lombarteix

Plus culturelle que sportive, la visite est contée ce jour par Anne-Claire. À chaque pont son histoire : "Nous sommes ici sous le pont Neuf, il a été construit en 1832, à l'époque où on a besoin de faire venir la matière première pour fabriquer la porcelaine. On l'a découvert au sud de Limoges, à Saint-Yrieix-la-Perche."

Une balade de pont en pont. Ici, le pont neuf construit au XIX ème siècle. © Radio France - Inès Lombarteix

Le pont Saint-Etienne, construit au XIII ème siècle. Il est situé sur un chemin de St Jacques de Compostelle © Radio France - Inès Lombarteix

Après deux heures de balade, les canoës accostent sur une petite plage après le pont Saint-Martial. Ils sont ensuite ramenés en mini-bus à la base nautique.

Parmi les visiteurs attentifs, on trouve des locaux qui veulent redécouvrir leur territoire, mais aussi des gens venus de loin comme Gérard et sa femme, tous les deux Suisses : "J'ai beaucoup aimé voir Limoges sur la Vienne, avec les belles couleurs du soir. C'était très sécurisant comme on va lentement."

Lucille, elle, est venue de l'Ain : "Le calme du soir était vraiment transportant, c'était très agréable." Son fils Martial a surtout aimé les deux passages rapides dans l'eau : "On a eu un peu de sensations dans l'eau, c'était rigolo."

Les visites en canoë ont lieu tous les vendredis à 18 heures 30 et 22 heures, les samedis à 22 heures. 20 euros. Réservation auprès de l'Office du Tourisme de Limoges.