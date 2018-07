Limoges, France

L'humoriste Dieudonné est attendu ce dimanche soir à Limoges, ou dans ses environs. C'est en tout cas ce qu'annonce son site, qui propose de réserver des billets pour le spectacle "L'émancipation". Pourtant aucune salle n'est mentionnée, aucun lieu n'est indiqué comme pour chacune des dates de sa tournée. Après les polémiques l'humoriste se fait discret pour aller coûte que coûte à la rencontre de son public et esquiver ses détracteurs.

C'est devenu un rituel entre Dieudonné et ses fans : il faut acheter son billet en ligne, amener son tabouret mais surtout patienter, le jour du spectacle, le téléphone à la main. La raison ? Un sms envoyé deux heures avant le spectacle pour indiquer le lieu de rendez-vous. Il faut dire que l'humoriste s'est vu interdire de scène à Limoges en 2015, il avait finalement pu monter sur les planches avec un texte quelques peu allégé. Sa venue en Corse, ces derniers jours, a suscité l'indignation des maires comme Georges Mela , l'édile de Porto-Vecchio.

Alors pour éviter les interdictions et esquiver ses détracteurs l'humoriste a trouvé la parade. Il se produit sur des terrains privés, parfois en pleine nature comme sur un petit chemin près d'Ajaccio le 16 juillet dernier ou dans les dunes sur la commune de Tarnos dans les Landes. Des terrains souvent trouvés et prêtés par ses fans ou tout simplement loués par l'humoriste via les sociétés détenues par sa femme, et ce au nom d'une petite troupe de théâtre amateur comme à Montescot près de Perpignan.

Les lieux sont tenus secrets jusqu'à la toute dernière minute. Les détenteurs d'un billet sont contactés par SMS ou par mail deux heures avant la représentation tandis que l'humoriste prévient les retardataires sur les réseaux sociaux une vingtaine de minutes avant le début du spectacle.

Des spectacles à la bonne franquette mais sur des terrains privés dont l'adresse est communiquée au dernier moment, une manière de prendre de court les maires et les autorités qui lui seraient hostiles. Une méthode jugée cavalière par la préfète de Corse. Elle a indiqué, ce mercredi 19 juillet, vouloir porter l'affaire devant le Procureur de la République