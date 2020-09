Limoges : "il n'y avait aucune solution pour maintenir la frairie des petits ventres"

La frairie des petits ventres à Limoges c'est chaque année des milliers de personnes qui se retrouvent le troisième vendredi d'octobre rue de la boucherie pour manger des tripes, boudins , andouillettes... et autres cochonnailles. Mais avec la crise sanitaire "impossible de maintenir la frairie, la question ne se posait même pas" explique Baptiste Andrieux, le vice président de l'association organisatrice, la confrérie Notre Dame de pitié. Et il ajoute : "Il n'y avait aucune solution, c'est la raison qui l'emporte et même si on avait voulu l'organiser, la préfecture et la ville de Limoges n'auraient pas voulu".

Des participants et des limougeauds compréhensifs

"Bien sûr qu'on est déçu" ajoute Baptiste Andrieux qui perçoit aussi la déception chez les gens qu'il rencontre même si selon lui tout le monde semble comprendre. C'est le cas de ce riverain "Vu les circonstances c'est très compliqué car à la frairie on est toujours les uns sur les autres et heureusement qu'elle est annulée". Et pour cette commerçante de la rue de la boucherie qui chaque année vend des andouillettes et des rillettes "Il vaut mieux rester en bonne santé". Quant au boucher des Halles François Brun qui à chaque fois concocte une multitude de produits pour la frairie c'est un vrai manque à gagner qu'il préfère ne pas chiffrer "et c'est aussi un coup de pub qui nous sert toute l'année... mais c'est comme ça" confie t-il avec philosophie.

Aucun autre projet pour remplacer la frairie

A la confrérie notre dame de pitié on précise qu'on attend maintenant l'année prochaine pour rebondir mais que cette année il n'y aura aucune alternative de son côté pour remplacer la frairie. Et Baptiste Andrieux rappelle que personne ne peut se prévaloir du nom "la frairie des petits ventres" qui est une marque déposée. "Personne ne peut l'utiliser à des fins commerciales"ajoute t-il.

Et comme si on voulait très vite effacer ce rendez-vous manqué par d'autres festivités , la ville de Limoges a commencé cette semaine à installer rue de la boucherie les décorations de Noël.