Limoges illuminée pour les fêtes de Noël : "ça fait chaud au coeur en ce moment"

Le lancement des illuminations de Noël a eu lieu ce vendredi soir à Limoges. La ville est décorée de plusieurs centaines de motifs et quelques kilomètres de guirlandes. Des illuminations qui, cette année, ont pour but de redonner le sourire aux limougeauds confinés pour quelques semaines encore.

A 18 heures (et quelques minutes) ce vendredi soir, les décorations de Noël se sont illuminées dans toute la ville de Limoges. 79 lieux sont décorés avec 600 motifs et 7 km de guirlandes, toutes équipées de LED afin de limiter la consommation d'énergie.

Mais cette année, les décorations de Noël prennent une tournure bien particulière : sans village de Noël ni aucune animation, qui avaient attiré 600 000 visiteurs l'année dernière selon la mairie, il s'agit tout de même de redonner le sourire aux limougeauds.

La place de l'hôtel de ville de Limoges est illuminée pour les fêtes de Noël © Radio France - Jérôme Edant

"Les lumières, j'adore !" s'exclame le jeune Nolan sous le cèdres de l'hôtel de ville, illluminé de guirlandes et d'étoiles. Et autour de lui, jeunes et moins jeunes se réjouissent, même si la foule des grands soirs n'est évidemment pas là : "ça fait chaud au coeur de voir des illuminations" sourit Catherine, assise sur un banc de porcelaine. "Il n'y pas de marché de Noël, alors on s'est dit qu'on allait profiter quand même des lumières et de l'ambiance" explique Magalie, la mère du petit Nolan".

. © Radio France - Jérôme Edant

Donner une petite note de féérie

Malgré le contexte et l'ambiance réduite, le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie, qui a appuyé sur l'interrupteur des illuminations, essaye aussi d'avoir le sourire : "il faut faire en sorte de donner une petite note de féérie à tous ceux qui seront en ville les soirs, mais aussi cela permet d'accompagner la réouverture des commerces".

. © Radio France - Jérôme Edant

Malgré tout, les lumières et les scintillement n'enlève pas un regret général : l'absence du village de Noël et des animations au centre-ville.