PHOTOS - Limoges : la boutique Harry Potter s'agrandit pour combler les fans du plus populaire des sorciers

Limoges, France

La magie Harry Potter opère toujours à Limoges. A tel point que le magasin Sweets, dédié au jeune sorcier, vient de s'installer rue Jean Jaurès, pour emménager dans des locaux beaucoup plus grands que la première boutique ouverte il y a deux ans. S'il a fallu pousser les murs, "grâce à un simple sortilège" blague le gérant sur sa page Facebook, c'est parce que les fidèles comme les curieux sont toujours très nombreux à venir admirer les baguettes magiques, balais volants et autres produits dérivés de la saga littéraire et cinématographique.

Les baguettes magiques et le trophée des participants au tournoi des 3 sorciers, dans "Harry Potter et la coupe de feu". © Radio France - Nathalie Col

Le premier de ces magasins à thème s'est installé à Clermont-Ferrand et celui de Limoges a été le deuxième en France précise Nicolas Rondin, le patron de la SAS Sweets. Depuis, la machine s'est emballée : "On ouvre le dixième magasin à Cholet en ce mois de février, on ouvrira le onzième à Saint-Nazaire le mois suivant. _On est sur une ouverture par mois._"

Pour imiter Harry Potter, les plus téméraires peuvent goûter les dragées de Bertie Crochue, des bonbons aux saveurs variées et parfois surprenantes © Radio France - Nathalie Col

Parmi les produits les plus prisés de la boutique, il y a les bonbons dégustés par les jeunes sorciers dans les livres et les films. Comme les dragées de Bertie Crochue. Mais pour oser y goûter, il faut être courageux prévient Ewen, qui vient justement d'en acheter. "On peut tomber à la fois sur citron ou... goût de vomi ! Une fois, j'ai aussi eu jus de chaussettes et le goût est vraiment trompeur !"

Parmi les nombreuses figurines exposées, les fans peuvent s'offrir une réplique d'Hedwige, la chouette de Harry Potter. © Radio France - Nathalie Col

Des fans absolus aux simples curieux, la boutique attire toutes sortes de clients. On y croise par exemple des adolescents qui ont grandi avec Harry Potter et qui retombent en enfance en admirant le "Nimbus 2000", un des balais volants exposés. Puis arrive Clélia, une adulte qui a découvert le jeune sorcier très récemment et qui vient s'offrir une baguette magique. Le responsable du magasin s'émerveille d'ailleurs de voir que la passion perdure et se transmet. "Plus de 20 ans après la fin de la saga littéraire, on voit des enfants à qui les parents ont transmis le virus. _La génération suivante apprend aussi à lire avec Harry Potter._"

Comme dans les livres, chacun peut porter une écharpe à l'effigie de sa "maison" : Poufsouffle, Serpentard, Serdaigle ou Gryffondor (comme Harry Potter) © Radio France - Nathalie Col

En deux ans, la boutique Sweets est passée de 300 à 1.400 références de produits dédiés à Harry Potter. "L'avantage avec Warner Bros (NDLR : qui a produit les films Harry Potter) c'est qu'ils maîtrisent parfaitement le concept des produits dérivés et sortent régulièrement des nouveautés" souligne Nicolas Rondin.

Comme Harry Potter, les apprentis sorciers peuvent apprendre à cultiver la Mandragore, une plante aux cris perçants. © Radio France - Nathalie Col

Pour continuer d'alimenter la magie, le patron de Sweets veut aussi multiplier les événements autour du jeune sorcier. Le 14 mars, il proposera une séance de dédicaces et selfies (payants) avec un des acteurs qui a joué le personnage de Victor Krum dans le film Harry Potter et la coupe de feu. Des rencontres avec des blogueurs sont aussi envisagées.

Au-delà des produits dérivés, la boutique dédiée à Harry Potter mise aussi sur des animations et des rencontres pour maintenir l'intérêt des fans. © Radio France - Nathalie Col

Pour durer, le commerce doit aussi se diversifier. Si l'essentiel de la boutique restera dédié à Harry Potter, le patron prépare ainsi une nouvelle salle dans laquelle il proposera des produits dérivés d'autres sagas comme le seigneur des anneaux ou encore consacrés à l'univers des comics comme "Avengers" de Marvel. Nicolas Rondin est également à l’affût de toutes les nouveautés qui sortent sur Netflix pour alimenter son business.

Âmes sensibles s'abstenir : on peut aussi déguster des bonbons en forme (et avec la texture) d'yeux dans l'univers de Harry © Radio France - Nathalie Col