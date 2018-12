Limoges: la fête foraine a repris ses quartiers d'hiver

Limoges, France

Malgré le froid et le temps pluvieux, petits et grands sont bien présents dans les allées de la fête foraine. Comme chaque hiver, celle-ci vient d'ouvrir au champ de juillet à Limoges. Entre la traditionnelle pêche aux canards et les manèges aux sensations fortes il y en a pour tous les gouts et surtout toutes les générations. Beaucoup de famille ont d'ailleurs bravé la météo pour se divertir ce dimanche.

Des peluches aux manèges à sensations fortes

C'est le cas de Florent venu avec sa fille Charlotte et l'une de ses amies, Johann. Ce papa mène une mission délicate "On est en train d'attraper des petites peluches avec des griffes. Mais voilà, on perd"

Ce n'est que partie remise pour Florent, les petites filles lui pardonnent rapidement son échec, car elles ont bien profité de leur après-midi "On a fait des auto-tamponneuse, des trucs en 3D, et le manoir de la peur. C'est super bien !" explique Johann. Avec Charlotte elles ont aussi succombé à leurs péchés mignons "La barbe à papa ! " lance Charlotte, "Les churros !" complète Johann.

Les manèges à sensations fortes ont du succès chez les adolescents

Un peu plus loin, un manège tourne et tourne encore avec de jeunes passagers à son bord. Parmi les jeunes adolescents ayant pris place à bord, il y a Claudine. C'est la troisième fois qu'elle fait un tour sur ce manège depuis le début de l'année alors forcément " Les sensations ne sont pas trop fortes" . En revanche pour son amie Sarah c'est une grande première "Ca tournait très fort au début alors ça m'a donné mal à la tête et un peu mal au ventre" avoue dans un éclat de rire la jeune fille. Pour Sarah et Claudine c'est un petit peu noël avant l'heure car leurs mamans ont promis de revenir chaque week-end à la fête foraine.

Fête foraine et esprit de noël

Justement, la fête foraine côtoie aussi les animations de noël, disséminées un peu partout dans le centre ville cette année. Pour Marie et sa petite Lilou, c'est ce qui fait le plus de la fête foraine. "La fête est sympa et lorsque l'on se balade un peu partout il y a d'autres animations comme la patinoire ou la luge" . Cette maman, nouvelle venue dans la région est conquise, à un détail près : "Il manque une grande roue ! Ca, ce serait top !" plaisante Marie.

S'il est vrai qu'il n'y a pas de grande roue, reste que les limougeauds, petits et grands, étaient bel et bien au rendez-vous malgré le froid et la pluie pour ce premier week-end de fête foraine.