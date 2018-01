Limoges : la fête foraine n'a pas fait recette cette année

Par Nicolas Tarrade, France Bleu Limousin

Depuis le 16 décembre dernier, sur le parking du Champ-de-Juillet à Limoges, trône la traditionnelle fête foraine. Plus de 70 manèges et stands étaient présents. Une mauvaise année pour eux, à cause des aléas climatiques. Au programme, de la pluie, du froid, du vent, et forcément moins de monde.