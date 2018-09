Limoges, France

Un compromis a finalement été trouvé entre la mairie de Limoges et l'association organisatrice "la confrérie Notre Dame de pitié". Cette dernière, juste après le terrible incendie qui avait fait une victime et d'énormes dégâts en février dernier voulait renoncer à organiser la frairie. Elle ne voulait surtout pas que cette fête traditionnelle autour de la gastronomie locale se tienne en dehors de la rue historique ce que suggérait la mairie. Mais après de nombreuses discussions un terrain d'entente a été trouvé.

Moins de stands mais une sécurité assurée

C'est donc sur la partie basse de la rue ( jusqu'à la limite de la place du poids public) que va se tenir la frairie et pas au delà de la rue de la Boucherie . Mais il y aura 28 stands au lieu d'une quarantaine habituellement. Des stands moins grands pour permettre à un maximum de commerçants d'y participer et avec la présence de deux tripiers ce qui fait l'âme de la frairie.

A la mairie on affirme que tout a été mis en oeuvre pour assurer la sécurité que ce soit avec les pompiers ou la police. Pour éviter tout risque lors de l’événement qui attire plus de 30 000 personnes en une journée, l'accés par le haut de la rue de la Boucherie sera fermé et surtout des barrières seront installés de part et d'autre de l'énorme échafaudage qui coupe quasiment la rue en deux.