Limoges : la météo maussade dope les entrées au musée de la porcelaine Adrien Dubouché

Si depuis plusieurs jours, le mauvais temps mine le moral des professionnels du tourisme, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Ainsi au musée national de la porcelaine Adrien Dubouché de Limoges, les visiteurs sont au rendez-vous.

Laurent, un touriste du Var a découvert ce musée : "Ce n'était pas forcément au programme mais avec le mauvais temps, on se rabat sur les musées. Les vacances, ce n'est pas que le beau temps et les plages. Il y a aussi la culture et avec on découvre ce beau musée aujourd'hui. On redécouvre ces merveilles."

Les ventes de tickets en hausse

En charge de la sécurité, Roger observe l'incidence de la météo : "C'est vrai que l'on voit bien plus de monde avec ce mauvais temps par rapport à quand il fait beau !" Même discours chez Karine : "Les visiteurs ne regrettent pas leur passage. Ils sont même presque contents qu'il pleuve", sourit cette salariée en charge du guichet au musée.

On a beaucoup de touristes qui n'avaient pas forcément envie de venir visiter le musée. La pluie aidant, ils se retrouvent chez nous avec bonheur."

Ce lieu culturel espère maintenant continuer sa saison estivale sur cette belle lancée, malgré le retour du beau temps ces prochains jours mais aussi l'instauration du pass sanitaire dès mercredi prochain.