Limoges : la région propose de mettre à disposition un de ses bâtiments pour le futur musée de la caricature

Il n'y aurait donc pas un mais deux sites pour le futur "musée de la caricature" ? À l'heure actuelle, rien n'est officiel mais ce mercredi soir, durant un vernissage annonçant le prochain salon de la caricature, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, a apporté des garanties aux présidents du centre du dessin de presse de Saint-Just-le-Martel. On se dirigerait vers un centre national de la caricature avec deux sites : un à Saint-Just et un, plus grand, à Limoges.

Si le gouvernement valide ce projet, la région propose donner un de ses bâtiments à Limoges. C'est une ancienne usine qui est aujourd'hui utilisée par l'université. Le site s'appelle "Jidé", il est situé au niveau de la rue d'Isles. "Dans un premier temps, l'apport de la région va être de mettre à disposition un bâtiment", précise Alain Rousset. "Il faudra sûrement faire quelques travaux mais déjà on a le bâtiment, c'est un bon point."

Un site limougeaud avec une surface de 4000 mètres carrés

Il y a près de 4000 mètres carrés. Cela répond à un certain nombre de critères émis par Vincent Monadé, le directeur du centre national du livre. Ce dernier doit choisir le lieu du futur centre de la caricature. Pour ce projet, il espérait une surface comprise entre 1500 mètres carrés et 1800 mètres carrés.

Ce bâtiment est situé rue d'Isle à Limoges. C'est une ancienne usine. - Thomas Vinclair

Si cette option est validée par le gouvernement, cela pourrait être un tournant dans le projet de la maison de la caricature. Ce projet à deux têtes satisfait Guy Hennequin, co-président du centre du dessin de presse de Saint-Just-le-Martel. "Dès le départ, on nous avait expliqué que tout ne pourrait pas être à Saint-Just. C'est rentré dans les mentalités." Selon le co-directeur, le grand site limougeaud pourrait accueillir : un musée permanent , une école pour former aux métiers de journaliste et de caricaturiste, une zone de stockage d'oeuvres ...

Une réponse dans les prochains jours ?

La balle est maintenant dans le camp du gouvernement. C'est au ministère de la culture de rendre sa décision finale. Au début du mois de septembre, la ministre, Roselyne Bachelot, a annoncé que le futur "musée de la caricature" sera "probablement installé à Saint-Just-le-Martel".

Une réponse définitive pourrait être rendue avant le 39ème Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour de Saint-Just-le-Martel. Ce salon se tient dès le 26 septembre prochain.