Limoges : la rue de la Boucherie se prépare au retour de la Frairie des petits ventres

J-1 avant la Frairie des petits ventres à Limoges. Après deux années d'annulation à cause de la crise sanitaire, c'est enfin le grand retour de cette grande fête populaire dans la rue de la Boucherie, qui réunit habituellement plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Créée en 1973, il s'agissait alors de sauver de la destruction ce quartier historique de Limoges. Depuis, chaque troisième vendredi d'octobre, les commerçants de la rue peuvent fabriquer et vendre des produits locaux et notamment des tripes en souvenir de la corporation des bouchers.

A quelques heures de l'événement, on s'active dans les boutiques. Au "Bazar Marguerite", Valérie Sainsot et sa collègue sont en train de faire de la place : "Il va falloir qu'on fasse des sandwichs, qu'on mette des frigos, des fûts de bière, donc il nous faut beaucoup de place. Et, tous les objets qu'on vend, on les range précieusement dans les étagères, on bâche tout avec du plastique pour que ce soit vraiment bien à l'abri." Car les odeurs peuvent être tenaces prévient la commerçante.

Apparemment il y a tellement de gras qu'on glisse dans la rue - Emilie Pinto va vivre sa première Frairie

Emilie Pinto, elle, va vivre sa première Frairie. Elle a "hâte d'y être et en même temps que ce soit fini (...) Comme c'est ma première, j'ai un peu demandé à tout le monde comment ça se passait et apparemment il y a tellement de gras que ça rentre partout, on glisse dans la rue !"

Cette coiffeuse, installée au printemps rue de la Boucherie n'est pas une "viandarde" dans l'âme, elle a même jusqu'à maintenant évité le secteur le jour de la Frairie : "Je suis toujours restée à l'écart, parce que franchement ça puait tellement ! Qui aurait cru que je serai un jour au milieu des andouillettes, des rognons et compagnie ! Mais, à côté de ça j'ai appris la vie des commerçants et du quartier, l'histoire de la Frairie que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui en tant que commerçante de la rue de la Boucherie, je me dois d'honorer cette fête."

Emilie Pinto a fermé son salon dès ce mercredi. Elle va préparer un velouté de potimarron et va recevoir du jus de pommes de Saint-Léonard-de-Noblat, qu'elle doit ensuite conditionner dans une centaine de bouteilles. Vendredi, elle sera aidée de son conjoint et d'un couple d'amis pour faire les allers-retours entre son stand et son salon, qui va servir de lieu de stockage.

Des préparatifs dans la bonne humeur

Cette année, la Frairie des petits ventres ne traversera pas la totalité de la rue de la Boucherie à cause d'un échafaudage posé pour des travaux. 30 stands contre 45 habituellement vont être installés cette année.

Les commerçants participants sont tous impatients, mais parfois un peu inquiets comme Valérie Sainsot : "J'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde, que ce soit un peu trop puisque ça fait 2 ans. Il y a beaucoup d'attente je pense." Ou une petite pointe de stress pour Pascal Moncuquet, agent Immobilier dont c'est pourtant la treizième Frairie et qui se fournit chez un producteur de Naves, en Corrèze : "C'est de la préparation et ça fait deux ans qu'on ne l'a pas fait. Donc, il faut se repréparer à nouveau, comme on faisait les années précédentes. Mais il y a aussi beaucoup d'envie de retrouver les Limougeauds pour cette fête extraordinaire."

Un moment unique - Stéphanie Alvès, pâtissière aux "Petits Ventres"

Hâte aussi au restaurant "Les Petits Ventres", où sera aussi assuré un service en salle. En cuisine, Stéphanie Alvès et ses collègues s'activent depuis mardi : "Pendant deux ans, nous étions ouverts, mais un peu nostalgiques de ne pas pouvoir la faire parce que c'est un moment unique." Au menu, 40 kilos de couilles de moutons, 30 kilos de rognons, de la fraise de veau, des cakes au magret et foie gras, aux cèpes ou encore des tartes boudin/pommes.

"Ce qui est très difficile ce sont les deux dernières nuits. On a porté notre couette et on fait les cuissons pendant la nuit", complète la propriétaire Stéphanie Cuq qui s'apprête à vivre sa 23e Frairie avec toujours autant de plaisir.

Une vraie solidarité

Mais, il y a une fraie solidarité qui se met en place pour que tout soit prêt vendredi. Pour les brioches au foie gras et compote de poires maison, "Jean-Yves, qui était place des Bancs, qui nous faisait la pâte à brioche et qui est maintenant à la retraite, vient nous aider. Et nous faisons cuire chez notre boulanger qui a des grands fours", explique Stéphanie Cuq, "pour nos jus de pommes à Saint-Yrieix-la-Perche, c'est Baptiste qui s'est occupé des bouteilles. ET puis si Emilie a besoin, elle pourra venir nous voir".

Après les brioches au foie gras et compote de poire, les galétous sont au programme de Stéphanie ce jeudi © Radio France - Valérie Mosnier

Tarte aux pruneaux sortie du four aux Petits Ventres © Radio France - Valérie Mosnier

Retour à la vie normale attendu pour samedi après-midi.