Limoges - La troupe du Théâtre de l'Ecale prête à reprendre ses lectures en cas de nouveau confinement

C'est une offre culturelle d'un nouveau genre née directement de l'épidémie de Covid-19. Et elle rencontre un franc succès. Depuis le 1er confinement, plusieurs membres de la troupe amateur du Théâtre de l'Ecale à Limoges proposent, pendant ces périodes d'enfermement, des lectures gratuites par téléphone. L'idée de départ étant de s'occuper et de garder du lien alors que le monde du spectacle vivant est à l'arrêt.

Une demande de contact très importante

"On savait qu'on ne pouvait pas jouer ni répéter. On voulait faire quelque chose qui puisse maintenir notre activité et surtout maintenir le contact avec les personnes devant lesquelles on a l'habitude de jouer" explique le président du Théâtre de l'Ecale et membre du groupe. Jean-Claude Desport surpris de voir la tournure que cela a pris :"On s'est rendu compte qu'il y avait une demande de contact qui était très importante".

Les membres du Théâtre de l'Ecale ont assuré plus de 240 lectures lors du 1er confinement et encore beaucoup d'autres tout au long de l'année écoulée. Avec presque toujours un véritable échange au delà de la lecture. A l'autre bout du fil, un petit tiers de personnes âgées, parfois isolées. Mais aussi des couples. Des enfants. A plusieurs reprises, ces lectures ont même servi de cadeau d'anniversaire !

Ces appels, c'était un bol d'air

Des coups de fil culturels donnés dans toute la France mais plus particulièrement en Alsace où l'épidémie a été très meurtrière. "C'était vraiment un climat de morbidité. C'était excessivement lourd. Les rues vides. A Mulhouse au printemps, on a entendu des ambulances et des hélicoptères pendant des semaines ! C'était absolument terrible et ces appels, c'était un bol d'air ! On se disait tient, il y a encore des humains vivants quelque part" en rigole aujourd'hui Marie-Claire Grunenwald, une Mulhousienne.

A écouter, la lecture par Jean-Claude Desport d'un extrait du Roman de Renard revisité par le Théâtre de l'Ecale Copier

Des moments à part que Daniel Vacheresse, un accordéoniste professionnel de Mâcon, apprécie tout particulièrement. D'ailleurs, ce mal voyant fait partie de ceux qui ont demandé à la troupe de continuer à l'appeler toutes les semaines. "Souvent, ce sont des textes qu'ils ont joué. Ce sont des choses qu'ils possèdent vraiment bien. Ils ont une très belle manière de partager ces textes" estime t-il.

Une valeur beaucoup plus forte que le billet d'entrée

"Plus qu'artistique, c'est très humaniste. Je trouve ça juste fabuleux. C'est beau ! C'est seulement l'engagement humain. Il y a une valeur qui est beaucoup plus forte que le billet d'entrée. Et je pense que ça leur fait autant de bien qu'à nous, d'être des donneurs" apprécie celui qui aimerait beaucoup faire venir le Théâtre de l'Ecale pour une représentation à Mâcon. Eux sur les planches et lui, comme il le fait au téléphone en réponse aux lectures, derrière son accordéon.