Limoges : le pavillon du Verdurier étoilé par le Guide Vert Michelin 2023

"Jamais deux sans trois" se réjouit la Ville de Limoges en saluant l'étoile accordée par le Guide Vert Michelin au pavillon du Verdurier. Cette distinction apparait dans l'édition 2023 du livre touristique, qui avait déjà annoncé l'attribution d'une étoile aux Halles Centrales de Limoges en début d'année, ainsi qu'une troisième étoile pour le musée Adrien Dubouché.

ⓘ Publicité

Construit en 1919 et inscrit au titre des Monuments Historique, le pavillon du Verdurier apparait donc avec cette étoile comme un lieu qui "vaut la visite", au regard de neuf critères passés au crible par les auteurs du guide. La mairie de Limoges estime que la nouvelle version du Guide Vert Michelin donne ainsi "de nombreuses raisons pour faire de Limoges une nouvelle destination incontournable." Les trois étoiles du musée Adrien Dubouché signifient pour sa part qu'il "vaut le voyage".

Un peu d'histoire

Dans un communiqué publié ce vendredi, la mairie de Limoges rappelle l'histoire du pavillon du Verdurier, initialement construit à l’instigation du département, puis cédé à la Ville en 1921.

L'attrait architectural du pavillon du Verdurier tient notamment à sa décoration extérieure de mosaïque et de grès cérame. - © Ville de Limoges

"Cet édifice a été conçu par l’architecte Roger Gonthier (architecte de la gare des Bénédictins) et construit à l’origine comme un pavillon frigorifique destiné au stockage et à la vente de la viande. La décoration extérieure de mosaïque et de grès cérame est l’œuvre de la maison Gentil et Bourdet de Boulogne-Billancourt. À l’intérieur, la décoration est peinte par le Limougeaud Léonard Chigot (père du maître-verrier Francis Chigot). De 1942 à 1976, le pavillon est utilisé comme gare routière. Protégé en 1975 lors d’une campagne nationale sur l’architecture des 19e et 20e siècles, il est restauré en 1978 par la Ville de Limoges et transformé en pavillon municipal d’exposition, dit pavillon du Verdurier. Le sous-sol abrite des vitraux de Francis Chigot, installés après l’exposition consacrée à ce maître-verrier en 1980."