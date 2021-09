Limoges : les associations sportives retiennent leur souffle, les adhérents attendus pour cette rentrée

Tous les présidents de club limougeauds ont la même angoisse en cette rentrée : celle de ne pas retrouver un nombre d'adhérents et licenciés importants. "On a été fermé, parfois ouvert, les gens ont perdu l'habitude de venir", explique Sébastien Vassaux, le président du CBU, club qui offre une large palette de sports de combat.

Le président reste confiant. Il sent un vrai engouement pour cette rentrée 2021. "Mais à cette rentrée, on sent que les gens ont envie de se remettre au sport. On le voit quand les enfants viennent, ils se régalent et les parents ont aussi le sourire car, enfin, ils bougent après une année compliquée."

Une question de survie pour les clubs

Les adhérents vont devoir revenir "sinon des clubs vont fermer" prévient Denis Rivoire, président du club de hockey sur glace de Limoges, "Les taureaux de feu". "Moi j'ai deux entraineurs à payer, nous sommes tous dans la même situation. Des clubs peuvent mourir or le sport c'est essentiel. On apprend à vivre en groupe en se défoulant."

Un point sera donc réalisé dans chaque structure à la fin du mois de septembre. Pour Sébastien Vassaux, le pass sanitaire ne pose pas de problème. "Aujourd'hui, une très grande partie des gens qui viennent se renseigner ont leur pass. La question c'est pour les enfants." Dès le 30 septembre, ce fameux pass devient obligatoire pour les enfants de plus de 12 ans. "On a des familles qui ont pris un abonnement juste pour le mois... On espère qu'elles reviendront."