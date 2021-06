Limoges : Lire à Limoges met à l'honneur les maisons d'éditions régionales

Après 30 années d'éditions, Lire à Limoges innove et propose, cette année, un salon des éditeurs régionaux en plein air. L'occasion de rencontrer les éditeurs et auteurs de la région. Une vingtaine de maisons ont fait le déplacement dans les petits chalets mis à disposition par la municipalité.

Ambre a fait le déplacement depuis Guéret spécialement pour l'occasion. "Je suis venue pour les dédicaces. On a un goût de la vie d'avant, c'est super agréable." Même sensation pour Michaël Bettinelli, un auteur du Limousin qui s'inspire des contes et des légendes de la région. "C'est ce qui m'avait le plus manqué. Ce lien avec nos lecteurs, ces moments d'échanges. Quand on est écrivain, on est souvent isolé mais on a besoin de ces moments avec le public pour voir comment notre livre est accueilli."

Un bol d'air pour les éditeurs

Pour les maisons d'éditions, cet événement redonne le sourire. Marie-France Houdart tient la maison Maïade. "Il y a eu un engouement pour le livre durant la crise sanitaire. Mais cela à beaucoup profité aux grosses maisons d'éditions, au Goncourt... Nous les petites éditions régionales, nous n'avions pas de porte-voix pendant la crise. Là, on peut montrer à tout le monde nos productions." Ce type d'événement représente pour certains près d'un tiers de leur chiffre d'affaire.

D'ailleurs, les éditions indépendants se sont mobilisées ces derniers jours avec la création d'une fédération. Esther Merino fait partie des signataires de ce projet, elle est aussi à la tête de la maison d'édition "Les Monédière" : "Nous voulions nous regrouper depuis plus d'un an. La crise sanitaire a accéléré ce projet. Cette fédération des éditeurs indépendants doit permettre de défendre nos intérêts face au pouvoir public." En Nouvelle-Aquitaine, l'AENA est le groupement de ces éditeurs indépendants.