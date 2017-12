Après des mois de critiques et de moqueries sur les réseaux sociaux, Limoges Opéra Rock a répondu de la meilleure des manières en remplissant, trois fois plutôt qu'une, l'opéra-théâtre pour ce week-end du nouvel an.

Limoges, France

C'était la première fois que les 26 artistes et autres figurants de Limoges Opéra Rock montaient sur scène ce vendredi 29 décembre. L'enjeu était immense pour cette troupe moquée sur les réseaux sociaux. Finalement, les doutes se sont vite envolés pour laisser place à une véritable communion avec le public récompensée par une standing ovation de vingt minutes à la fin du spectacle.

Plus de 2700 billets vendus

Preuve de l'attente et de la curiosité suscitée par la comédie musicale, toutes les places ont été vendues pour les trois représentations de vendredi, samedi et dimanche. Gagnés par l'enthousiasme à la sortie de l'opéra-théâtre, plusieurs spectateurs disaient vouloir maintenant une tournée. "C'est magnifique, cela pourrait redorer le blason de notre ville !" explique Peggy. Pour Wendy, "Limoges bouge, et ça fait du bien. Il faudrait plus de spectacles comme celui-là".

C'est donc un pari réussi pour Limoges Opéra Rock qui parvient à retracer 2000 ans d'histoire en un peu plus de deux heures à travers 25 tableaux. Les Lémovices, la porcelaine, la CGT, ou encore le drame d'Oradour... Tous ont droit à leur chanson dans des styles différents qui ont su conquir le public.