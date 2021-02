Limoges : un dimanche festif avec 250 à 300 manifestants pour "libérer la culture"

L'idée est partie de Tulle. Depuis début décembre, des citoyens et des artistes ou intermittents du spectacle se rassemblent dans la préfecture corrézienne pour produire librement des contenus culturels. Ce type de manifestation a séduit le collectif "Music All Contact" de Limoges. Ici, les artistes et les citoyens se rassemblent sous le chapiteau du jardin d'Orsay depuis plusieurs dimanche. Du groupe de rock à la harpe en solo, les productions musicales se sont enchaînées durant ce dimanche 14 février.

Des petits spectacles de 5 à 10 minutes devant 250 à 300 Limougeauds qui ont fait le déplacement sous un joli soleil. Au rythme de la musique, Claudia danse avec ses deux garçons : "On revit. Cela fait du bien surtout en cette période. Enfin, on profite un peu !" Même bonheur du côté de Bruno, un vin chaud à la main : "Depuis un an, je n'avais pas dansé, discuté et revu certains de mes amis dans cet esprit de fête. C'est ça la culture, des échanges, des rencontres..."

"La culture est essentielle"

Elis lui aussi est venu pour profiter et penser à autre chose : "Aujourd'hui, on est cloisonné un peu dans nos appartements. Peut-être que certains aiment mais moi là quand j'arrive ici avec cette musique, je revis. C'est très important pour moi ! " Sur scène avec sa harpe, Maria Faucher savoure "ce retour avec le public" après un an sans concert.

Pour certains artistes et spectateurs, c'est le premier spectacle depuis un an. © Radio France - Thomas Vinclair

Sous le chapiteau, les groupes de musique laissent parfois leur place aux citoyens qui peuvent prendre la parole. Paul a pris le micro, il est paysan : "La culture est essentielle et nous sommes là pour le rappeler le défendre sans discontinuer. La culture fait partie de nous, on ne peut pas nous l'enlever. Nous pouvons rouvrir les salles."

Pour de nombreuses personnes présentes, les gestes barrières sont respectés, les masques portés, signes, selon eux, que les spectacles peuvent fonctionner avec la crise sanitaire. Le collectif Music All Contact pense déjà à la prochaine manifestation.