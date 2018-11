Limoges : la boutique dédiée à Harry Potter mise sur le succès des "Animaux fantastiques", au cinéma ce mercredi

Limoges, France

Depuis mars dernier, les pouvoirs magiques de Harry Potter font aussi des étincelles dans une boutique de Limoges spécialisée dans l'univers du jeune sorcier créé par la romancière J.K. Rowling. Le vendeur du magasin Sweets ne communique aucun chiffre, mais il assure que les affaires marchent très bien. Et le filon n'est pas prêt de s'épuiser puisqu'il est alimenté par "Les Animaux fantastiques 2 : les crimes de Grindelwald" qui sort au cinéma ce mercredi. Ce film est le deuxième volet de la saga dérivée des aventures de Harry Potter et en attendant de le voir, des fans limougeauds font un détour par chez Sweets, pour s'immerger dans cet univers.

De nouveaux produits dérivés vont débarquer sur les rayons

Parmi les plus impatients, Martin et Mathilde admirent longuement des écharpes de Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle, les différentes maisons de l'école des sorciers. Les produits dérivés des Animaux fantastiques n'arriveront que dans une quinzaine de jours dans la boutique, mais s'ils ne comptent pas forcément s'en offrir, ces jeunes de 25 ans sont conscients qu'il y a un gros marché pour ça. "Pour les enfants ça permet de se déguiser et d'être plus dans l'univers. A mon époque c'était pareil pour le seigneur des anneaux, on avait toutes les épées, tout ce qu'il fallait" se souvient Martin avec nostalgie. De nouvelles baguettes magiques et écharpes vont ainsi faire leur apparition en rayon et cet univers très riche est effectivement bon pour les vendeurs de ces produits.

Harry Potter et les dérivés sont les dignes héritiers de Star Wars. C'est quelque chose qui se transmet et touche toutes les générations - Pierre Carpentier, vendeur chez Sweets

Après Versailles et Clermont-Ferrand, la boutique limougeaude dédiée à Harry Potter était la troisième du genre à ouvrir en France selon son gérant, en mars 2018. Depuis, il en a ouvert deux autres, à Niort et Angoulême. A Limoges, le vendeur du magasin assure avoir reçu des clients qui ont traversé la France pour trouver leur bonheur. Pierre Carpentier précise que ce sont les bonbons "les dragées de Berthie Crochue" qui se vendent le mieux, avec des "goûts surprises comme cerise-cannelle, mais aussi crottes de nez". De petits achats clin d'oeil aux folies des collectionneurs, il y a en tout cas de quoi faire des affaires. "Il y a un univers tellement riche qu'on peut le développer et il y a de belles heures à venir sur cette saga" ajoute le jeune homme qui pense autant à Harry Potter qu'aux Animaux fantastiques, dont il est prévu cinq films au total.