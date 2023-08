Limoges : une encyclopédie du 18e siècle vendue 22.000 euros aux enchères

C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les bibliophiles ! Les célèbres ventes de Montignac ont lieu pour la première fois à Limoges, dans la maison de ventes Paul Pastaud. Pour sa 28e édition, l'événement est relocalisé en Haute-Vienne et n'a pas lieu à Montignac-Lascaux, en Dordogne.

Une encyclopédie complète et en très bon état

2.400 lots de livres anciens sont en vente depuis ce samedi et jusqu'à mardi. La pièce maîtresse de cette vente est une édition remaniée de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert datant de la fin du 18e siècle.

Les 58 volumes ont été publiés par un éditeur suisse, accompagné d'une équipe de savants européens qui ont remanié l'encyclopédie pour en faire un format plus réduit avec des articles revus et réactualisés dans un esprit plus protestant.

Composé de textes et de gravures qui représentent notamment les arts et métiers de l'époque, cet ouvrage est une pièce exceptionnelle estime Elvire Poulain Marquis, experte en livres anciens : "c'est très rare de trouver une encyclopédie aussi complète et en aussi bon état puisqu'elle est dans une très belle reliure en veau porphyre, une imitation de la pierre porphyre".

Estimée entre 16 et 18.000 euros, l'heureux propriétaire a enchéri à distance, au téléphone, et a acquis l'encyclopédie pour 22.000 euros.

Quelques passionnés ont assisté à la vente de ce dimanche dans la salle Paul Pastaud, à Limoges. © Radio France - Louise Buyens

Des pièces accessibles à tous

Au-delà de cette pièce phare, d'autres sont plus accessibles et certains lots démarrent à dix euros. Elvire Poulain Marquis trouve important de rendre la bibliophilie à la portée de toutes les bourses : "On cherche à avoir une vente la plus large possible pour que tout type d'acheteur puisse trouver son compte. Il n'y a pas de strate dans les acheteurs. On cherche à sélectionner des livres qui peuvent intéresser tout le monde, ce n'est pas forcément une sélection par le prix", développe l'experte.

En tout, 2.400 lots sont présentés à la vente jusqu'à ce mardi. © Radio France - Louise Buyens

Ce lundi, les ventes tournent autour de la mode et des beaux arts. Mardi, les pièces seront issues de la littérature. Les ventes ont lieu à 11h et 14h à la maison des ventes Paul Pastaud, à Limoges.