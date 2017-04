La capitale limousine veut candidater au réseau des "villes créatives" de l'UNESCO. Limoges souhaite ainsi faire reconnaître son patrimoine avec la porcelaine bien sûr mais aussi les arts du feu. Pour le maire, il s'agit d'une démarche durable avec l'accompagnement de divers projets.

C'était l'un des sujets débattus hier lors du conseil municipal... Limoges veut faire reconnaître sa créativité par l'UNESCO en devenant une "ville créative". La capitale limousine fait déjà partie du réseau international des routes de la céramique. Obtenir ce nouveau label pourrait avoir des retombées culturelles et économiques intéressantes selon le maire. Emile Roger Lombertie prend l'exemple de Saint-Etienne : "Depuis qu'elle est reconnue comme une ville créative grâce au design, les retombées sont positives. Apposer le logo de l'UNESCO à côté de celui de sa ville, ce n'est pas rien." Ce classement regroupe actuellement 116 villes dans 54 pays mais elles ne sont pour l'instant que trois en France : Enghien-les-Bains (arts numériques), Saint-Etienne (design) et Lyon (arts numériques).

Le réseau "villes créatives" de l'UNESCO reconnaît les villes qui œuvrent durablement pour la valorisation de leur patrimoine et son intégration dans la vie des citoyens. La mairie prévoit d'articuler cette candidature autour de plusieurs axes : "Cette notion, c'est la créativité des arts du feu de Limoges, l'implantation de la céramique sous diverses formes dans la ville avec un vrai projet social. Nous voulons accompagner la vie de la Cité et créer une identité renforcée autour de la céramique et de la porcelaine", détaille Emile Roger Lombertie.

Des projets en céramique et porcelaine dans toute la ville

Plusieurs projets sont ainsi évoqués par le maire comme la réalisation de parcours fléchés avec de la céramique ou de la porcelaine au sol en bord de Vienne notamment, la création de bancs ou encore des fresques sur certains murs. La ville vient d'ailleurs de valider son soutien au projet artistique des "nouveaux solidaires". Ce collectif prévoit de décorer la devanture du Secours populaire, rue Fulton, avec une grande mosaïque en porcelaine. D'autres oeuvres seront déployées dans plusieurs quartiers de la ville comme les Coutures ou encore Beaubreuil. Ce projet d'envergure a été confié à l'artiste parisienne Anne Bregeaut.

Une candidature difficile

Avant que son dossier ne soit étudié par l'UNESCO, Limoges doit déjà faire accepter son dossier au niveau national. En effet, seule une candidature française est proposée chaque année pour intégrer le réseau des "villes créatives". Or cette année les adversaires sont coriaces. A côté de Limoges candidateront Paris dans la catégorie vidéo, Mulhouse ou encore Arles pour la création de livres. Les villes ont jusqu'au 16 juin pour constituer leur dossier. La réponse finale devrait être donnée en octobre prochain.