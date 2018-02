Limoges, France

La ville de Limoges sort le grand jeu ! Elle a lancé une campagne de publicité dans les journaux régionaux et nationaux (le Figaro magazine, le Parisien, magazine, M le magazine du Monde, etc.) et fait installer 1.200 panneaux publicitaires dans une quinzaine de grandes villes de Nouvelle-Aquitaine (Poitiers, Bordeaux, Périgueux, La Rochelle, etc.). Double objectif : faire savoir à toute la France que la ville de Limoges a été reconnue "ville créative" par l'Unesco le 31 octobre dernier, et revendiquer sa place au sein de la grande région.

1.200 affiches ont été installées. © Radio France - Justine DIncher

"Soyons fiers !"

Le visuel est simple : le mot "Limoges" écrit avec de la poudre de kaolin, style porcelaine, sur un fond de couleur. En dessous, la ville vante ses mérites en termes de création, son histoire, son économie, sa culture. "Limoges existe, Limoges est vivant, Limoges a des atouts", répète en boucle le maire de la ville.

"Nous sommes dans un contexte concurrentiel au plan national et international, défendons-nous. Montrons que ce n'est pas parce que l'Europe est un Vieux Continent et que Limoges est une ville ancienne, que cette ville est condamnée à être déclassée en permanence", ajoute Emile Roger Lombertie qui souhaite ainsi réaffirmer la place de l'ancienne capitale régionale, au sein de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Limoges est "la capitale créative de Nouvelle-Aquitaine", d'après le visuel.

La campagne de publicité s'étend sur deux semaines et demi. © Radio France - Justine Dincher

260.000 euros d'investissement

Cette campagne publicitaire, qui s'étend sur deux semaines et demi, aura coûté 260.000 euros au total. C'est un prix négocié puisque la première estimation était d'1,2 million d'euros d'après la mairie qui envisage aussi de s'exposer dans les magazines de certaines compagnies aériennes et dans le journal du TGV. Viendra, peut-être, un jour (l'an prochain ?), les grandes affiches dans le métro parisien...