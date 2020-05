Limousin : les sites de Saint-Pardoux et Vassivière de nouveau accessibles au public ce weekend

C'est une bonne nouvelle pour les amoureux de la nature. Le préfet de la Haute-Vienne a donné son feu vert pour la réouverture du site du lac de Saint-Pardoux, et avec son homologue de la Creuse il autorise également l'accès au lac de Vassivière. Mais l'accessibilité aux deux sites se fait sous certaines conditions. Tout n'est pas encore autorisé.

Pas question de faire bronzette sur les plages

A Saint-Pardoux la réouverture du site est limitée aux randonnées pédestres ou en VTT. Les activités nautiques et de pêche sont aussi autorisées mais en revanche si on pourra accéder aux trois plages pas question de s'y installer pour prendre le soleil ou pique niquer. Les aires de jeux pour enfants restent également fermés. Le public est également invité à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation physique.

Des accès limités aussi au lac de Vassivière

Concernant le lac de Vassivière, l’accès au plan d’eau est autorisée uniquement sur les communes de Royère-de-Vassivière, Faux-la-Montagne, Gentioux-Pigerolles, Beaumont-du-Lac et Peyrat-le-Château.

les activités sur le site de Vassiviere limitées entre 6 h 00 et 20 heures © Radio France - Jérôme Ostermann

Seules les activités suivantes sont autorisées sur le site de Vassivière : L'activité de pêche depuis la rive ou depuis une embarcation ; des activités nautiques impliquant moins de 10 personnes, la course à pied et la randonnée pédestre et cycliste ainsi que des activités sportives individuelles mais pas question là non plus de stationner en groupe sur les plages.

Et en Corrèze aussi le préfet a autorisé l'accès a de nombreux plans d'eau notamment au lac du Causse mais avec des activités limitées dont vous pouvez retrouver la liste sur le site de la préfecture.