Limousin : pas de réouverture des salles le 7 janvier, le monde de la culture désabusé

Cela devait être pour le 15 décembre 2020, puis le 7 janvier 2021... Finalement le porte-parole du gouvernement douche une nouvelle fois les espoirs du monde de la culture. "Il n'y aura pas de réouverture le 7 janvier", a déclaré Gabriel Attal ce midi durant le journal de TF1.

Ce n'est pas une surprise pour les différents acteurs du monde de la culture dans le Limousin. "On s'y attendait, souffle le metteur en scène Claude Montagné, On nous ballade depuis le début. C'est fatigant ! On ne peut pas s'organiser mais le plus dur c'est de ne pas pouvoir travailler. Je suis très pessimiste pour notre secteur."

Une fermeture au moins jusqu'à la fin mars ?

Même amertume chez Bruno Penin du cinéma Grands Ecrans Lido de Limoges. "Les indicateurs ne sont pas bons pour la suite, soupire le gérant, On nous a signifié il y a quelques jours que le chômage partiel va être renouvelé au moins jusqu'au 31 mars. Depuis le début, ces aides étaient renouvelées tous les mois et pas sur une si longue période."

Malgré tout, Bruno Penin espère pouvoir toujours pouvoir faire changer d'avis le gouvernement avec par exemple une ouverture sur des jauges encore réduites. _"_Nous avons déjà montré que notre protocole sanitaire était bon, même le premier ministre l'a jugé excellent ! Il ne faut pas oublier notre secteur et nous mettre au même niveau que le reste, pour, au moins, espérer survivre."

Il y a urgence, selon Selon le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), la fréquentation des cinémas a chuté de presque 70% en 2020 après avoir été fermés près de la moitié de l'année.