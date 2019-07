Limousin : "Rando Millevaches", une application et un site recensent désormais tous les parcours d'un vaste territoire

A l'échelle des trois départements du Limousin, 125 parcours de randonnées sur une superficie de 6.650 km² sont désormais regroupés dans 'Rando Millevaches'. L'outil propose de nombreuses options pour trouver l'itinéraire le plus adapté à chacun.

Millevaches, France

A l'heure des vacances d'été, un outil très complet en matière de tourisme vient de sortir en Limousin. Il s'agit d'une application mobile, 'Rando Millevaches', disponible pour tous les smartphones depuis quelques jours. Elle vient d'être mise en place par le Parc Naturel Régional et quatorze autres partenaires (offices de tourisme et communautés de communes notamment) des départements de Haute-Vienne, Corrèze et Creuse. Cette application, adossée à un site internet, centralise toutes les randonnées possibles sur un très vaste territoire.

125 parcours pas seulement pédestres, des critères pour chacun

A ce jour, 278 communes pour une superficie couvrant 6.650 km² de territoire sont rassemblés dans cette application unique, soit le double de la superficie du PNR Millevaches. Pour l'instant, 125 parcours de randonnées sont disponibles, " que ce soit des itinéraires _pédestres ou à VTT_, et des offres sur des parcours équestres ou de trail qui vont se développer " précise Juliette Primpier, chargée de mission au PNR. Chacun peut y trouver son compte grâce aux nombreuses options proposées pour trouver un parcours adapté : difficulté, durée, dénivelé, longueur, mais aussi des choix pour des parcours avec lacs et rivières, faune et flore, points de vue ou curiosités géologiques.

De nombreuses options permettent de trouver le parcours le plus adapté à chacun - captures d'écran

Parcours en 3D

Il est aussi possible, avant le départ, de télécharger la fiche de la randonnée pour en disposer à tout moment, mais encore de visualiser le parcours en trois dimensions.

Le site internet Rando Millevaches permet de voir le profil des parcours de randonnée en trois dimensions - capture d'écran

"A chaque point patrimonial important, un signal retentit"

Des interactions en cours de randonnée sont aussi possibles. " L'application permet de se géolocaliser pendant la randonnée et, à chaque point patrimonial intéressant, un signal sonore retentit " continue Juliette Primpier, " un texte descriptif présente alors le patrimoine concerné ". Des chapelles, des croix, des zones humides, des fiches sur des animaux, etc. sont par exemple signalés. Cette application très complète est à trouver sur Play Store ou Apple Store. Le site internet ' Rando Millevaches ' est aussi à disposition.