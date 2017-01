Line Renaud de retour dans la peau d'une diva des planches ... 25 ans après !

Line Renaud remonte sur les planches à 88 ans. Elle reprend le rôle qu'elle jouait dans les années 90 dans la pièce "Pleins Feux". 25 ans après, cette comédie de boulevard est ré-adaptée au théâtre Hébertot de Paris jusqu'au 7 février. Une pièce avec qui l'artiste a une belle histoire...

Tout commence quand Line Renaud découvre le film américain "All about Eve" de Joseph Mankiewicz, sorti en 1950. Elle se bat pour en obtenir les droits et parvient finalement à l'adapter... dans les années 90. "Pleins Feux naît" en 1991, avec l'histoire d'Alice Margaux, monstre sacré de comédies de boulevard qui sacrifie tout pour sa carrière. La pièce fait ses débuts au théâtre de la Michaudière à Paris, adaptée par Didier Kaminka.

Malheureusement, d'autres projets viennent derrière et il faudra écourter les représentations. C'est de cette frustration que naît l'histoire entre Line Renaud et "Pleins Feux". Depuis ce moment, la chanteuse de la "Demoiselle d'Armentières" se promet de re-jouer dans cette pièce et de reprendre le rôle d'Alice Margaux, qui s'appelle d'ailleurs Adeline dans la version des années 1990. Et l'occasion se représente il y a un an environ...

"Pleins Feux" ressorti des archives

Il y a un an, France Télévisions lui demande de monter une pièce de théâtre qui pourra être retransmise en direct sur la télévision publique. Line Renaud cherche, en reçoit une, puis deux, puis plusieurs, les lit toutes mais aucune ne lui convient...C'est alors le déclic : son "intuition" lui souffle de rejouer "Pleins Feux", 25 ans après. Line Renaud fouille dans ses archives, ressort le texte, le relit, elle est frappée par sa modernité. Banco, elle et son metteur en scène Ladilsas Chollat se mettent au travail.

Cette pièce n'a pas pris une ride. Elle sera joué encore dans vingt ans et n'aura toujours pas vieilli.

Pleins Feux a fait sa première hier soir... et pour Line Renaud, le résultat était au rendez-vous. Les rires des spectateurs, leur "hystérie", mais aussi le rythme de la pièce, qui est comme une partie de ping-pong verbale... 25 ans après, c'est donc avec grand bonheur que la grande dame du Nord retrouve le personnage d'Alice Margaux, qui a ce même amour fou du public et du théâtre. Une diva qui, comme Line Renaud, ne veut pas non plus lâcher la rampe...

La retraite, elle ne connaissent pas, Mais attention, nous confie l'artiste, elle n'est pas aussi tyrannique que son personnage ! Et surtout, l'âge ne lui fait pas peur ! "Dans ma tête je me sens toujours très jeune. Tant que mon corps suivra ma tête, je ne serai qu'une emmerdeuse mais quand mon corps ne suivra plus ma tête, alors là...attachez vos ceintures".

La pièce "Pleins Feux" sera encore jouée 13 fois au théâtre Hebertot à Paris, et le 7 février la dernière représentation sera retransmise en direct sur France 2 !