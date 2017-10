VIDEO - La grande classe de Lino Ventura

Lino Ventura reste dans le coeur des français autant pour son style inimitable que pour sa filmographie exceptionnelle. Trente ans après son décès, France Bleu retrace sa carrière.

La carrière de Lino Ventura est exceptionnelle, de ses débuts dans le monde du catch, à son adoubement par Jean Gabin pour "Touchez pas au grisbi" qui lance sa carrière d'acteur, jusqu'à son ultime long métrage intitulé "La septième cible", sa filmographie impose définitivement le respect. En ce 30e anniversaire de sa disparition, France Bleu rend hommage à l'homme et au comédien.

Avant tout, Lino Ventura, c'est un style

Du punch et des rires

Coups de poings ravageurs et immenses fous rires se croisent tout au long des films dans lesquels l'acteur joue les premiers rôles. Les indémodables "Tontons Flingeurs", mais aussi "Ne nous fâchons pas" de Georges Lautner , "L'aventure c'est l'aventure" de Claude Lelouch et "L' emmerdeur" d' Édouard Molinaro en sont de parfaits exemples. Dans ce dernier, il incarne un tueur à gages qui croise la route d'un dépressif interprété par Jacques Brel. Grâce à l'habile scénario écrit de main de maître par Francis Veber, le long métrage tourné en 1973 à Montpellier, nous fait apprécier une diabolique mécanique qui sur le ton d'une comédie débridée fait mouche à tous les coups grâce à deux tempéraments diamétralement opposés et des dialogues finement ciselés.

Jacques Brel et Lino Ventura - L'emmerdeur © Getty -

Lino la tendresse

Sous sa carapace d'ancien lutteur, se cache un homme touché au cœur à cause de l'infirmité de sa fille Linda. Il se lance alors avec témérité et obstination en 1966 aux côtés de son épouse Odette, dans la création de l'association Perce-neige.

Côté grand écran, des films comme "La bonne année", réalisé par Claude Lelouch en 1973 est aux antipodes du Lino bagarreur dont le public raffole. Dans ce film, il incarne un braqueur qui va commettre un hold-up dans une fameuse bijouterie de la Croisette à Cannes et il tombe sous le charme d'une antiquaire -Françoise Fabian- qui tient une boutique juste à côté de son prochain méfait. Charme et tendresse sont à l'affiche de ce film dès plus réussi.

Un an plus tard, il rencontre un grand succès populaire avec "La gifle" de Claude Pinoteau. Aux côtés d'Annie Girardot, il doit faire face à la bouillonnante Isabelle Adjani qui est à la croisée des chemins tant sur le plan universitaire que sur celui du cœur.

Isabelle Adjani et Lino Ventura dans La gifle © Getty -

La bande à Lino

Les amis du premier cercle sont peu nombreux, il y a Jean Gabin, Bernard Blier, Michel Audiard, Claude Pinoteau ou encore Georges Lautner. Lino était au fourneau et recevait chez lui à Saint-Cloud ses amis autour de repas gargantuesques qui sont rentrés dans l'histoire !

Audiard et Ventura ont travaillé ensemble à maintes reprises sur des productions comme : "Les barbouzes"," Les tontons flingueurs", "Un taxi pour Tobrouk", "La métamorphose des cloportes" ou encore "Garde à vue" de Claude Miller.

Lino Ventura nous quitte dans la soirée du 22 octobre 1987, il repose désormais dans un petit cimetière de l'Essonne. Trente ans plus tard, ses nombreux films rassemblent toujours autant de suffrages, sa fille Clélia qui vit dans le sud-ouest a écrit plusieurs ouvrages sur son père tandis que l'association Perce-Neige est devenue une fondation en 2016. Inoubliable Lino.

Hardy Kruger et Lino Ventura - Un taxi pour Tobrouk © Getty -

Filmographie sélective