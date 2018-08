Depuis le 1er juillet, des paillotes se sont installées sur quatre plages de l'Hérault : Carnon, Frontignan, Valras-plage et au Cap d'Agde. Ce sont les bibliothèques des plages de l'opération "Lire à la mer", près de 2 000 livres y sont proposés à destination des touristes et des locaux.

Carnon-Plage, Mauguio, France

Sur la plage des Roquilles à Carnon-Ouest, dans la commune de Mauguio, la paillote "Lire à la mer" est installée depuis le 1er juillet. Thomas a quitté Toulouse pour passer une dizaine de jours de vacances dans la région de Montpellier. Il découvre pour la première fois l'opération, qui l'a immédiatement séduit. "Je vais aller sur cette plage tous les jours, donc je pense que je reviendrai à la paillote deux ou trois fois par jour pour profiter de la lecture et aussi de l'accueil".

L'occasion pour le Toulousain de se plonger dans des livres qu'il n'achète pas forcément, comme celui écrit par Dominique Lapierre, Il était une fois l'URSS : "C'est très intéressant ! Ce journaliste a eu l'autorisation de se rendre en Union soviétique alors que le pays était complètement fermé à l'époque".

2 000 livres proposés dans les paillotes

Françoise habite à Carnon. C'est une habituée de cette bibliothèque des plages. Elle s'y rend tous les après-midis d'été depuis dix ans. "J'aime cet endroit parce qu'on est au calme mais en même temps, on entend la mer... On a aussi tout ce qu'il faut à disposition pour lire".

Près de 2 000 livres sont à disposition des touristes et des locaux. "On retrouve des _documentaires adultes et jeunesse, des romans, des mangas, des bandes dessinées_, détaille François Rio, qui s'occupe de la paillote. Nous proposons aussi _une trentaine de revues, des quotidiens régionaux, des magazines pour tous les publics"_.

Rapprocher la culture des plages, un enjeu stratégique pour le département de l'Hérault, qui porte l'opération "Lire à la mer". "L'été, peu de gens fréquente les bibliothèques, constate François Rio. Beaucoup d'entre elles sont fermées. On sait que les gens se trouvent ici, sur la plage, et c'est pour cela qu'on s'est installé à Frontignan et à Carnon".

En juillet dernier, 4 500 personnes ont investi les transats de la bibliothèque de plage de Carnon-Ouest. Elle reste ouverte jusqu'au 26 août, ainsi que celle de Frontignan. D'autres paillotes sont également visibles à Valras-plage et au Cap d'Agde jusqu'au 31 août.