Lire à Limoges 2021 : découvrez la liste des auteurs et les jours de dédicaces

Nous sommes à quelques jours du salon du livre de Limoges. Lire à Limoges est toujours prévu et organisé par la ville du 3 au 9 mai. Si le nom de la présidente, Agnès Martin-Lugand, avait été révélé il y a déjà quelques semaines, on connaît désormais le nom des auteurs qui seront présents durant cette semaine entière.

Nicoletta et Charline Vanhoenacker

Parmi les noms révélés, on note la présence d'Edouard Philippe et de Gilles Boyer. Ils devraient venir le mercredi 5 mai, sous réserve de la situation sanitaire, pour dédicacer leur ouvrageImpressions et lignes claires (paru chez J-C Lattès). Autre nom qui résonne parmi la liste, celui de Nicoletta : elle viendra l'après-midi du mardi 4 mai apposer son autographe sur son nouveau livre, Soul Sister, où elle se livre sur sa vie et sa longue carrière.

On retrouvera à Limoges durant cette semaine beaucoup d'autres grands noms de la littérature : Bernard Werber (jeudi 6 mai), Romain Sardou (vendredi 7 mai), Daniel Picouly (jeudi 6 mai), Françoise Chandernagor (samedi 8 mai), ou encore l'avocat Richard Malka (vendredi 7 mai). Le samedi 8 mai, dans l'après-midi, on retrouvera aussi en dédicace les deux humoristes de France Inter Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice. Enfin, on pourra aussi rencontrer le récent vainqueur du prix Régine Deforges, David Fortems. Ce sera le matin du vendredi 7 mai.

Comment s’inscrire aux séances de dédicaces sur inscription ?

Néanmoins, cette édition de Lire à Limoges est particulière, car échelonnée sur sept jours. Les dédicaces et moments de rencontres sont organisés dans le respect strict des gestes barrières.

Ainsi, pour réserver son créneau, il faut contacter le 06.98.98.63.40 ou le 06.98.98.64.80 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi. Les lieux de dédicaces seront communiqués une fois l’inscription enregistrée.