Lire à Limoges change de date, une satisfaction pour les libraires

La prochaine édition de Lire à Limoges est repoussée au dernier weekend d'avril 2018 et non plus en début de mois comme habituellement. Une décision de la ville pour ne pas se télescoper avec "L'escale du livre" à Bordeaux. La concurrence était trop rude et les libraires de Limoges sont ravis.

"Non Limoges ne s'incline pas derrière Bordeaux" affirme Philippe Pauliat-Defaye l'adjoint au maire de Limoges en charge de la culture. Pour lui il s'agit d'harmoniser les événements culturels sur toute la Nouvelle Aquitaine et comme Limoges a perdu son titre de capitale régionale c'est normal pour lui que Bordeaux maintienne sa grande manifestation littéraire "l'Escale" aux dates initialement prévues. "Il n'y a pas de conflit entre les deux villes, au contraire ce sont des événements complémentaires et ça peut permettre aux habitants de la Gironde de venir découvrir Lire à Limoges"

"C'est une chance pour nous d'accueillir plus d'auteurs", Maud Dubarry libraire à Limoges

La décision de repousser la 35ème édition de Lire à Limoges est accueillie avec satisfaction par les libraires de Limoges, notamment Maud Dubarry, la patronne de Pages et Plume à Limoges. "Nous demandions cette décision depuis longtemps car non seulement il y a le salon de Bordeaux qui tombait en même temps mais aussi celui du polar à Lyon" Pour elle "c'est une chance supplémentaire de faire venir des auteurs nationaux" Et elle espère que la présence à Lire à Limoges d'auteursrenommésattirera un publicde toute la Nouvelle Aquitaine et même de plus loin. En 2018 Lire à Limoges se tiendra du 27 au 29 avril.