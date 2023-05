Lire à Limoges : entre livres et one-man show, Gilles Vervisch démocratise la philo

En jean et basket, chemise légèrement ouverte à l'encolure, c'est en toute décontraction que le philosophe Gilles Vervisch a animé une masterclass ce vendredi, dans le cadre du salon Lire à Limoges. Plus de 60 personnes se sont pressées dans le petit auditorium du centre culturel municipal Jean Gagnant pour écouter ce prof de philo pas comme les autres, qui multiplie les références et les manières d'aborder le sujet, pour rendre la philosophie accessible à tous et même ludique.

"Êtes-vous sûrs d'avoir raison ?"

Gilles Vervisch plante le décor avec une question qui renvoie au titre de son dernier livre : "Êtes-vous sûr d'avoir raison ?" lance-t-il aux spectateurs. La réponse fuse avec un "oui" prononcé en chœur et accompagné de petits rires. "tout le monde pense avoir raison, tout le monde pense avoir bon goût et le sens de l'humour" reprend avec ironie le philosophe, avant de les mettre en garde. Car à l'ère des réseaux sociaux, des polémistes, et du complotisme, la philosophie peut être utile. "Ça consiste à la fois à essayer de penser par soi-même, à remettre ses certitudes en question et se demander : d'où viennent mes opinions ?"

De Platon à Aya Nakamura, en passant par Descartes et Bernard Lavilliers

S'ensuit une heure et demie partagée entre cours magistral et jeu de questions-réponses. Un laps de temps durant lequel Gilles Vervisch capte entièrement l'attention de son auditoire, composé de toutes les tranches d'âge, depuis les lycéens jusqu'aux retraités. Il déroule, l'air de rien, les concepts théorisés par Schopenhauer, Platon, Descartes et autres philosophes, tout en puisant des exemples dans la vie quotidienne, les séries télévisées ou les films.

Il cite aussi le dramaturge William Shakespeare, l'humoriste Pierre Desproges et les chanteurs Bernard Lavilliers, Maitre Gims et Aya Nakamura ! Un mélange des genres totalement assumé. "L'idée c'est vraiment de dédramatiser, parce que les gens disent : oh, je ne suis pas fait pour la philo. C'est vrai que les philosophes ont d'abord un vocabulaire technique et parfois une pensée très abstraite qui n'est pas facile à intégrer, mais moi je suis là pour être un peu un passeur."

Sa "pop philo" séduit

Son style, il le définit comme de la "pop philo". Un mélange habile de philosophie et de culture populaire, qui séduit aussi bien les plus jeunes que les seniors venus pour cette masterclass. "Je suis sous le charme parce qu'il a fait passer plein de notions avec beaucoup d'humour, des choses simples mais qu'on peut garder en soi. C'est vrai qu'on a tendance peut-être à aborder la philosophie avec un peu d'anxiété, on est impressionné. Mais en l'écoutant, je me disais que ça peu débloquer certains" réagit Monique, une ancienne psychologue pour enfants.

Ikram a lui aussi beaucoup apprécié. Elève en lycée professionnel, il est venu avec sa classe, à l'initiative de deux professeurs. Le jeune homme regrette que la philosophie ne soit pas enseignée dans son cursus, surtout avec la touche d'humour apportée par Gilles Vervisch. Un peu impressionné, il est allé lui dire quelques mots à la fin de la masterclass. "Je n'aurai jamais pensé parler à un philosophe et c'est agréable de l'écouter."

De l'estrade du lycée au one-man show dédié à la philo

Gilles Vervish va encore jouer de son charme tout le week-end, en dédicaçant ses ouvrages sur le salon Lire à Limoges. Il espère aussi revenir bientôt pour un spectacle, car il a monté un one-man show autour de la philo. Il a profité de sa venue pour aborder le sujet auprès des organisateurs, sachant donne déjà des représentations à Paris pour ce spectacle produit par l'ex Inconnu Pascal Légitimus.