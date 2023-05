Lire à Limoges : les libraires mitigés sur le changement de lieu, ils espèrent une bonne fréquentation

Peut-être irez-vous faire un tour à la patinoire de Limoges, non pas pour patiner, mais bien pour acheter des livres !

L'édition 2023 de Lire à Limoges s'ouvre ce vendredi 12 mai dans un contexte particulier . Fini les chapiteaux au Champ de Juillet, où le salon s'établissait chaque année. Place désormais à la patinoire. Un lieu inédit, choisi par la mairie de Limoges pour faire des économies, les chapiteaux coûtant désormais trop cher.

ⓘ Publicité

Une offre réduite : 150 auteurs au lieu de 300

Alors qui dit changement de lieu, dit aussi réduction de l'offre, pour faire encore plus d'économies. Chaque année, 300 auteurs se retrouvent dans ce salon limougeaud très attendu des auteurs, éditeurs et lecteurs de la région. Pour cette édition, ils ne seront que 150. La programmation restera elle, plus ou moins identique avec plusieurs Masterclass et débats donnés au Centre Culturel Jean Gagnant.

"Ce n'est pas ce qu'on voulait, mais au moins le salon existe"

Mais pour les libraires, ce changement de lieu représente beaucoup. Car dans la tête des Limougeauds et passionnés du salon, l'évènement se déroule au Champ de Juillet: "On bouscule un petit peu les habitudes, et peu de gens aiment le changement. C'est toujours difficile à accepter", commence Sebastien Lavy, libraire à Page et Plume au centre-ville Limoges. Jean-Michel Gillet, directeur de la librairie limougeaude Anecdotes partage son avis, mais relativise : "Ce n'est pas ce qu'on voulait, nous tenions à nos 300 auteurs, nos chapiteaux. Nous aurions aimé une formule différente. Mais au moins, le salon existe." S'ils restent tout de même confiants et espèrent voir du monde, ils escomptent un retour à l'ancien format dès l'année prochaine : "Il faut faire avec cette année. Espérons que dans le futur, on pourra retrouver un grand salon comme nous l'avons connu", conclut Sébastien Lavy.