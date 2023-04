Lire à Limoges se prépare, avec un budget réduit et moins d'auteurs

Le compte à rebours a commencé pour le salon Lire à Limoges , qui se déroulera du 12 au 14 mai, dans une version remaniée par rapport aux années précédente. Exit le grand chapiteau habituellement installé sur le champ de juillet, près de la gare de Limoges. Pour l'édition 2023, le salon se tiendra dans l'enceinte de la patinoire, dont la saison a pris fin prématurément et qui a été vidée de sa glace. L'objectif est de faire des économies, mais en réduisant le budget, qui passe de 500.000 à un peu moins de 300.000 euros, la ville de Limoges a aussi du revoir le nombre d'auteurs à la baisse.

150 auteurs invités, au lieu de 300

Sous la houlette de l'auteur de polars Franck Thilliez, président de Lire à Limoges cette année, 150 écrivains viendront présenter leurs derniers ouvrages et rencontrer le public. C'est deux fois moins que d'habitude, mais pas question pour autant de renoncer aux ateliers et conférences qui vont rythmer ces trois journées précise la mairie. Ils se tiendront au centre culturel municipal Jean Gagnant. Comme d'habitude, tous les genres littéraires seront représentés et parmi les dix invités d'honneur, trois sont des auteurs de littérature jeunesse.