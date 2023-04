Lire à Limoges sur un timbre poste

Il y avait déjà eu des enveloppes et des cachets de la poste identifiés "Lire à Limoges", mais jamais de timbre ! Dans un peu plus d'un mois, les philatélistes pourront compléter leur collection. Un timbre représentant l'affiche de l'édition 2023 va être édité spécialement pour l'événement. L'affiche, conçue par une graphiste des services de la Ville, a cette année un code couleur très vif, "pour interpeller les gens et elle reprend le livre jeunesse, le roman, le livre policier", explique explique Muriel Laskar, conseillère municipale déléguée à la culture, en charge de Lire à Limoges, du réseau des BFM, des musées et du patrimoine.

ⓘ Publicité

La Ville a eu cette idée pour "démocratiser la lecture, évoquer le lire qui voyage, l'écriture qui voyage à travers le timbre", rajoute l'élue.

Tirage à 210 exemplaires

Un partenariat a donc été passé avec La Poste et l' Association Philatélique Limousine . Comme pour les chiens guides d'aveugles l'an dernier, elle s'est occupée de la conception de ce timbre, explique son président Christian Fabe : "Mon travail a été de reprendre l'affiche et de la transformer dans un format adapté. D'un format 21X27 il faut la réduire à 3 centimètres sur 2,5. Mais on y arrive facilement."

Une enveloppe souvenir également en fabrication

Tous les frais de réalisation sont à la charge de l'association. C'est elle d'ailleurs qui vendra le timbre durant les 3 jours de la manifestation, sur un stand installé à la patinoire. Pour l'heure, le timbre est en fabrication et il pourra être collé "sur une enveloppe souvenir qui est également en fabrication", rajoute Christian Fabe.

Le timbre reprend seulement le nom de Lire à Limoges. Quelques détails, comme l'arme à feu, devraient être changés. Mais Christian Fabe espère qu'il plaira au plus grand nombre, les collectionneurs, mais aussi des jeunes : "Il faut assurer la relève dans la philatélie ! L'accent est mis justement sur un timbre, qui d'après moi, va plaire aux jeunes. C'est dans l'air du temps."

Réponse à partir du 12 mai. Début de Lire à Limoges, qui se déroule jusqu'au 14 mai à la patinoire et au centre culturel Jean-Gagnant.