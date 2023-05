Lire à Limoges : une 39ème édition réussie malgré un format réduit, retour à la patinoire l'année prochaine

Clap de fin pour la 39 ème édition du salon Lire à Limoges ! Elle s'est achevée ce dimanche 14 mai, après 3 jours d'événement. Avec cette année, une formule un peu différente : elle se tenait, non pas au Champ de Juillet habituel, mais à la patinoire de Limoges, et au Centre culturel Jean Gagnant pour les Masterclass et conférences. Une formule qui n'a pas perturbé les Limougeauds et habitants du Limousin qui sont venus nombreux sur les 3 jours de l'événement, comme Marc, habitué du salon depuis 8 ans. Lui est venu acheter 4 livres, et en a fait dédicacer 3 : "C'est sympa cet année, ça change de faire cela à la patinoire. C'est un peu inédit, et puis on retrouve quand même cet esprit de Lire à Limoges que j'apprécie beaucoup. Et surtout il fait beaucoup moins chaud que sous le chapiteau!" Même si pour Luc : "C'est un peu petit par rapport à d'habitude, on fait vite le tour. Il aurait fallu plus d'auteurs !", car cette année, il n'y avait donc pas 300 auteurs habituels, mais 150, pour des raisons économiques.

ⓘ Publicité

Cette année, 150 auteurs étaient réunis, contre 300 l'année dernière, pour des raisons budgétaires. © Radio France - LE HOUEZEC Cyrielle

3 à 4 fois plus de monde que l'année dernière aux conférences

Pour les auteurs, le pari reste toutefois réussi. Franck Linol, auteur de polars a vu passer du monde depuis 3 jours : "Cela fait plaisir. 80 % des gens que j'ai rencontré m'ont confié qu'ils aimaient bien ce lieu, la patinoire. En plus, il y a beaucoup d'espaces. Maintenant, il faudrait retrouver les 300 auteurs, ce serait parfait", détaille-t-il. Son voisin, François Clapeau partage son avis : "On retrouve cette gourmandise du public, qui vient lire, discuter et acheter."

Franck Linol et François Clapeau, deux auteurs de polars, ravis de cette nouvelle édition de Lire à Limoges. © Radio France - Cyrielle LE HOUEZEC

Du monde aussi du côté des albums jeunesse, comme au stand de la librairie Rêves'en Pages à Limoges. "On voyait les yeux des petits briller face aux auteurs. Beaucoup de gens sont venus voir notre stand, découvrir même notre librairie", sourit Rachel Lencroz, responsable de la librairie. Mais Lire à Limoges, c'est aussi des conférences, au Centre Culturel Jean Gagnant. Là-bas aussi, il y avait beaucoup de monde détaille Muriel Jasnak Lascar, conseillère municipale, chargée de l'organisation du salon : "Il y a eu 3 à 4 fois plus de monde que l'année dernière au centre. Aucune conférence n'a été annulée par manque de monde. Cela a aussi fait connaître le centre, et sa programmation annuelle."

Retour à la patinoire pour les 40 ans en 2024

Les yeux sont désormais rivés vers 2024, pour les 40 ans du salon. Une nouvelle édition qui se fera, une nouvelle fois à la patinoire, puisque cette édition a été réussie pour les organisateurs : "On a eu d'excellents retours.Cela nous conforte que la patinoire est un excellent choix pour faire de l'événementiel en été", poursuit l'élue. Même si elle ne cache pas les retours négatifs qu'elle a aussi pu avoir : "On aurait pu mettre plus d'auteurs, habiller le sol à l'entrée, toutes ces critiques sont entendues. Elles seront intégrées pour l'année prochaine." Rendez-vous donc, l'année prochaine, pour les 40 ans, de nouveau à la patinoire.