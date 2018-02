Depuis une dizaine d'années, la bibliothèque de la Neuville Chant d'Oisel à une vingtaine de kilomètres de Rouen, organise des séances de lecture pour les tout-petits. Une immersion dans le langage destinée à favoriser l'amour des livres. Et on peut commencer avec des nourrissons !

Normandie, France

"Un enfant qui lit sera un adulte qui pense". La citation (d'un auteur inconnu) prend tout sons sens avec le développement des séances de lecture pour les petits dans les bibliothèques, y compris dans les petites communes de Normandie.

A la Neuville Chant d'Oisel, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rouen, une fois par mois se tiennent les "bébés lecteurs", des ateliers dédiés à la lecture pour les petits de 0 à 3 ans.

Lire Flaubert avant l'âge de 6 mois

Danny Morsat est responsable de la bibliothèque municipale, ces ateliers lui tiennent à coeur. Immerger les bébés dans l'univers des mots et des chants est selon elle le meilleur moyen de forger de futurs dévoreurs de bouquins. Il n' y a pas d'âge pour commencer, au contraire.

"Avant l'âge de 6 mois, les bébés sont extrêmement sensibles. C'est l'âge où il ne faut pas hésiter à leur lire des classiques comme Baudelaire ou Flaubert", Danny Morsat

La bibliothécaire a expérimenté sur son propre petit-fils, "le cerveau des enfants de moins de 6 mois est totalement mûr pour entendre ça. C'est tellement émouvant, bouleversant même car l'enfant est complètement captif", raconte Danny Morsat.

La lecture de Victor Hugo aux bébés de moins de 6 mois est recommandée explique Danny Morsat à Claire Briguet-Lamarre Copier

Raconter des histoires

Evidemment, les séances de "bébés lecteurs" organisées à la bibliothèque de la Neuville Chant d'Oisel ne consistent pas en des lectures philosophiques pour les petits.

Le but de ces ateliers est que les parents prennent le réflexe de faire la lecture aux bébés et de les conduire à la bibliothèque régulièrement. Les parents, les bébés et les grands frères ou grandes sœurs chantent beaucoup de comptines. L'occasion aussi de passer du temps ensemble ...