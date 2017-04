Lire à Limoges : quand la lecture passe aussi par Youtube

Près de 300 auteurs sont sous le chapiteau du champ de juillet depuis vendredi (et jusqu'à dimanche) pour Lire à Limoges. Parmi eux : une "booktubeuse", Emilie Bulledop. Sorte de critique littéraire 2.0 qui donne ses envies, raconte ses lectures sur Youtube.

Emilie Bulledop a 25 ans. Elle poste des vidéos sur Youtube pour donner son avis sur ses lectures et ça marche. Ses vidéos font des milliers de vue. Elle compte plus de 44 000 abonnés sur sa page. Rencontre.

Sur le stand, une affiche derrière Emilie : Youtube + book = booktube. Elle raconte comment elle en est arrivée à faire des vidéos dédiées à la littérature : "je me suis mise à la lecture assez tard, quand j'avais seize ans. Autour de moi, personne n'aimait lire donc j'ai ouvert un blog littéraire puis je suis passée à la vidéo car le format me ressemblait plus."

"Au lycée, je me cachais pour lire"

Cette petite brune aux cheveux bouclés et lunettes noires sur le nez "se cachait dans la cour de récréation pour lire. La littérature est perçue comme quelque chose d'élitiste, voire has been." Sur le stand, les fans sont là. Comme Anne-Laure, une Limougeaude de 21 ans : "Je suis venue si tôt juste pour Emilie. J'ai tourné en rond pendant une demi-heure car j'étais stressée. Emilie m'a vraiment redonné envie de lire, d'avoir un bon livre entre les mains." Emilie raconte son métier : "Je me vois plus comme une libraire 2.0." Un métier ? Oui c'est ça, car elle en vit. "On est très sollicités par les maisons d'édition qui veulent qu'on reprenne les livres qu'elles sortent."

Sur internet, on compte plus de 500 "booktubeurs" francophones comme Emilie Bulledop. Elle sera présente encore à Limoges toute la matinée au salon Lire à Limoges si vous voulez la rencontrer ce dimanche.