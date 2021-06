Lisieux : ouverture d’un simulateur de pilotage dans un marché concurrencé par le jeu vidéo

Accélérations, claquement des palettes pour la montée des rapports, une piste qui défile comme à Monza, Silverstone ou Monaco. Mais c'est bien à Lisieux que ces images sont proposées. Dans un local commercial du centre-ville, voisin du théâtre et du cinéma. “Celui qui vient ici peut se sentir comme un pilote de course, en immersion totale” décrit Sacha Milovanovic, le patron de Sim Racing Full Motion, qui a installé deux simulateurs d’une valeur de 40.000 euros chacun. Ils comprennent volant, pédalier, écran panoramique et cockpit monté sur vérins pour reproduire les secousses sur la piste ou les vibreurs.

Au fil des années, les simulateurs de course ont disparu des salles de jeux, bars ou fêtes foraines. Parce que les amateurs de pilotage peuvent s’acheter des consoles avec tous les accessoires (siège baquet, volant et pédalier) pour jouer chez eux sans limitation de temps. Mais Sacha Milovanovic pense toutefois qu’il y a encore la possibilité d’aller chercher les plus accrocs à la course virtuelle. “Pour un vrai passionné qui essaye un simulateur, la console de jeu va devenir fade. Elle ne reproduit pas les mouvements, les sensations du simulateur, notamment les réactions dans le baquet. Alors que le simulateur va réagir comme une vraie voiture de course" argumente l'entrepreneur lexovien, qui a tenu une activité comparable à Villers-sur-Mer.

Les tarifs pour tester un simulateur © Radio France - Didier Charpin

Ouvert ce jeudi 10 juin, le gérant, qui annonce vouloir travailler sept jours sur sept, doit composer avec le contexte sanitaire et la jauge qui limite à huit personnes la fréquentation de son espace de jeu. Une restriction pénalisante pour attirer de gros groupes d’amis ou des comités d’entreprise. Des clientèles très rentables pour ce type d’activité.

Les pilotes sur simulateurs peuvent s’essayer aux volants de monoplaces ou GT, sur les circuits de formule 1 et d’autres tracés dans le monde reproduits avec un réalisme évident. En revanche, les 13,6 km des 24 Heures du Mans ne sont pas proposés.