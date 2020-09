"Lisztomanias humanitaires" à Châteauroux : la musique pour alléger le quotidien

Quelques notes de musique pour alléger le quotidien des personnes en difficultés ou isolées. C'est l'objectif des "Lisztomanias humanitaires", dans le cadre du festival Lisztomanias à Châteauroux. Depuis deux ans, le festival a décidé d'investir des lieux peu habitués à recevoir des concerts de musique classique, à l'initiative du Collectif des 100 Voix, qui réunit plusieurs acteurs sociaux de la ville.

Le pianiste franco-iranien Nima Sarkechik s'est installé en résidence ce week-end. Il est allé jouer tour à tour sur une aire d'accueil des gens du voyage, devant le foyer des jeunes travailleurs, et ce vendredi après-midi, sur le parking des Restos du coeur, lors d'une distribution alimentaire. Un joli moment de partage entre l'artiste et le public.

On s'interdit ce genre de musique, ce n'est pas notre monde, donc nous on essaie de casser ces barrières

"L'idée, c'est vraiment de les accompagner avec un ingrédient qui me paraît beau, qui est la musique. Je leur offre ça sans aucune prétention de mériter ni applaudissements, ni reconnaissance. C'est vraiment mon esprit, mon idée. Je veux être là le plus simplement possible", confie le pianiste virtuose. Devant la file d'attente de bénéficiaires, il laisse valser ses doigts sur les touches. Dans la file, Hassan sourit : "J'adore la musique, c'est très très bien, merci".

Objectif : faire venir la musique classique à la rencontre de publics qui n'ont pas forcément l'habitude d'en écouter. "On s'interdit ce genre de musique, on ne se l'autorise pas, ce n'est pas notre monde, donc nous on essaie de casser ces barrières", explique Halima Aouisset, animatrice au CCAS (Centre communal d'action sociale).

Apporter une "note poétique" dans le quotidien

"Pour eux, c'est un peu surprenant de voir un pianiste arriver comme ça, mais ça leur fait du bien de se dire qu'on ne les oublie pas", poursuit-elle. "L'idée, c'est de leur apporter une note poétique, grâce à la présence de Nima Sarkechik qui joue des airs de Beethoven, Mozart, Chopin, Brahms... Histoire d'alléger un peu le quotidien un peu lourd, surtout ces derniers temps", ajoute Ahmed Abourahim, médiateur culturel à la ville de Châteauroux.

Le pianiste Nima Sarkechik à Châteauroux © Radio France - Emeline Ferry

"On n'est pas dans une salle de concert, on est sur un parking. On est dans le quotidien des gens", explique-t-il. Ceux qui le souhaitent peuvent également participer en chantant, dansant, jouant de la musique. À l'issue de ces rencontres, un spectable est organisé ce samedi soir à 18h à la résidence Isabelle à Châteauroux. La représentation est réservée en priorité aux bénéficiaires du CCAS (Centre communal d'action sociale) de Châteauroux, et du collectif des 100 Voix.