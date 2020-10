Lisztomanias : un récital de piano pour les détenus de la centrale de St-Maur

La centrale de St-Maur a sa salle de spectacle. On y accède en empruntant un long couloir le long duquel, tous les 50 mètres environ, on franchit une lourde grille, actionnée à distance par le personnel de l'établissement pénitentiaire. C'est dans ce contexte carcéral que le festival des Lisztomanias s'est déplacé pour proposer aux détenus un concert de haute volée : une performance de 45 minutes du pianiste Maxime Alberti qui a interprété des œuvres du répertoire romantique, Liszt, Rachmaninov, Chopin et Szymanowski.

A la rencontre de tous les publics

Entre chaque pièce, le conseiller artistique du festival, Nicolas Dufetel, s'adresse au public : "Maxime va jouer une étude-tableau de Rachmaninov, un compositeur russe qui a beaucoup voyagé. Etude-tableau pourquoi ? Parce que la musique va peut-être évoquer chez vous des images. Je vous invite parfois à juste fermer les yeux, la puissance de la musique c'est qu'elle permet de voyager dans ses mondes intérieurs". Ce travail de médiation sert à désacraliser la musique classique, explique le mélomane. Aller à la rencontre de tous les publics, y compris ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type de musique, c'est l'un des objectifs que se fixe le festival des Lisztomanias. Pendant cette édition 2020, des concerts ont aussi été donnés pour les écoliers des quartiers St-Jean et Vaugirard de Châteauroux, à l'hôpital psychiatrique de Gireugne et au foyer Blanche de Fontarce.

Nicolas Dufetel explique la démarche du festival des Lisztomanias Copier

Des spectateurs attentifs

A la fin du concert, l'artiste engage la discussion avec son public. Les questions sont nombreuses : "Est-ce-que vous arrivez à vivre de votre passion ?" "Est-ce-que l'an prochain, on pourra avoir un concert où vous ne prendriez que des morceaux qui évoquent la tempête ? Pas d'accalmie, que les crêtes ?" Maxime Alberti répond alors que ce sont justement les moments d'accalmie qui permettent d'apprécier les passages plus intenses. Le jeune artiste souligne la qualité d'écoute de ces spectateurs atypiques. L'un d'entre eux, qui souvent pendant le concert a fermé les yeux, se dit "transporté" par la musique. Un autre, plus jeune, ajoute : "c'était agréable à entendre. Ça change l'atmosphère qu'on a ici en général. On ressent les émotions quand il joue, que c'est calme, puis que ça part en tempête. C'est la première fois que j'assiste à un concert de piano et franchement c'était sympa".

Le festival des Lisztomanias bat son plein actuellement à Châteauroux © Radio France - Sarah Tuchscherer

Offrir une respiration aux détenus dans un quotidien carcéral très routinier, c'est tout l'intérêt d'une telle opération, selon Amina Gachouche, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation : "Si vous me demandez à quoi sert d'organiser un concert en prison, je vous répondrais que ça sert à la même chose qu'en organiser un à l'extérieur. Le public des concerts à l'extérieur a le plaisir d'écouter des artistes d'un niveau exceptionnel. Les détenus éprouvent le même plaisir à l'intérieur de l'établissement. C'est un petit moment de grâce qui suspend le temps". Amina Gachouche se félicite du nombre d’inscrits pour ce concert : une quinzaine de détenus sur un total de 190 : "pour une activité culturelle, c'est un bon chiffre". L'opération devrait être rééditée l'an prochain lors des Lisztomanias 2021.