Little Dood, une jeune chanteuse landaise, partage le micro d'Alicia Keys le temps d'une chanson

Little Dood partage le micro d'Alicia Keys pendant la chanson "If I ain't got you".

Département Landes, France

C'est une soirée dont elle se souviendra pendant très longtemps. Ce mardi soir, l'artiste landaise Little Dood, de son vrai nom Manon Gasseng, doit se rendre au concert privé de la chanteuse américaine Alicia Keys à Paris. Avant de partir, la jeune femme de 22 ans prépare une petite affiche. Dessus, elle a écrit, en anglais, "est-ce que je peux chanter avec toi ?" Pendant le concert, alors que Manon est au premier rang, Alicia Keys attrape son affiche et écrit dessus "What song ?" ("quelle chanson ?" en anglais). "Elle me rend l'affiche, et moi je n'avais pas vu qu'elle avait écrit ça. Je regarde l'affiche, puis je la regarde, et elle était en train de me regarder. En fait, elle attendait ma réponse," se souvient Manon. Très surprise, la jeune landaise lui répond "If I ain't got you", l'un des plus gros succès d'Alicia Keys, sorti en 2004. "Sur le coup, elle ne m'a pas dit oui ou non", raconte Manon. Mais quand la star entame les premières notes de la chanson, elle appelle Manon à monter sur scène avec elle. "C'était complètement dingue."

Sur la vidéo postée par l'une de ses amies sur Facebook, on voit Little Dood qui déborde d'assurance pendant sa prestation. "Pourtant, j'étais hyper stressée", explique-t-elle. "D'ailleurs, dès que j'ai tourné le dos à Alicia Keys, j'ai fondu en larmes. D'un côté, j'hallucine de ce qui vient d'arriver. De l'autre, je me dis que j'ai tellement de chance." Ce que Manon retiendra, c'est la gentillesse d'Alicia Keys : "elle a été incroyable avec moi, elle m'a tout de suite mise à l'aise".

Little Dood et son affiche porte-bonheur. - DR

"Je suis sur un petit nuage et je ne suis pas encore redescendue", plaisante la jeune femme. D'autant que c'est sur un coup de chance que Manon s'est retrouvée au concert privé d'Alicia Keys. "J'étais en voiture et j'écoutais la radio. Et puis j'ai entendu Cauet dire 'appelez ce numéro pour gagner vos places pour le concert d'Alicia Keys'. Une petite voix dans ma tête m'a dit 'vas-y, appelle !'. Et finalement, j'ai gagné les places."

Cette expérience restera gravé dans la mémoire de Manon, plus déterminée que jamais à réaliser son rêve. "J'écris beaucoup, et j'ai envie de partager avec les gens ce que j'ai au plus profond de moi."