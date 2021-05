Littoral piéton à Marseille : "On prend la place de la voiture, c'est exceptionnel !"

Marseille lançait la première édition de “La voie est libre” ce dimanche. La Ville proposait pour la première fois deux parcours piétons sur la Corniche, de Malmousque au David, et à L'Estaque plage. Ce sont quatre kilomètres de littoral au total qui furent réservés exceptionnellement aux piétons, cyclistes et trottinettes, de 10h à 18h... Exit les voitures et scooters, pour le plus grand bonheur de Myriam et Chloé par exemple. Ces joggeuses se sont transformées en piétonnes ce dimanche : "Être dans ce silence sur la Corniche, c'est juste exceptionnel (...) on prend un peu la place de la voiture, et on se sent bien".

Certains sont même venus de plus loin pour ce Marseille en partie piéton, comme Marie-Hélène qui arrive de Vitrolles pour une balade en vélo. En temps normal, elle ne vient jamais à Marseille : "les bouchons, les voitures... stop ! Quand on passe en voiture, on n'apprécie pas forcément le paysage, et là, on prend le temps". Son fils renchérit : "J'ai découvert des nouvelles choses que je n'avais jamais vu avant".

La Ville de Marseille envisage de réitérer l'opération une fois par mois sur le littoral. Une idée plébiscitée par les promeneurs de ce dimanche : "Ce serait bien de le faire une fois par mois si c'est possible !", et pourquoi pas "de façon plus élargie", propose une Marseillaise, "jusqu'à l'Escale Borély, avec des animations par exemple".