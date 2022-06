Liverdun : les œuvres d'Eugène Vallin exposées à la villa de La Garenne

C'est la première fois que ces œuvres sont réunies, et la plupart d'entre elles n'ont jamais été présentées au public : 50 objets d'art nouveau, dont de nombreux meubles réalisés par Eugène Vallin sont exposés à partir de vendredi 10 juin, à la villa de la Garenne à Liverdun. Intitulée "Eugène Vallin, ébéniste de l'art nouveau", l'exposition est consacrée à cet artiste, figure de l'école de Nancy.

La maison et le parc accessibles

Les visiteurs pourront découvrir des chaises et des tables, des guéridons, de grands buffets, issus de collections privées de toute la France. "C'est vraiment une exposition exceptionnelle, de niveau international", souligne Bernard Ponton, président de la Société lorraine des amis des arts et des musées (SLAAM), co-organisatrice de l'évènement. "Ces œuvres présentent l'ensemble du travail d'Eugène Vallin, de ses débuts jusqu'à sa mort il y a tout juste cent ans. C'est l'occasion pour les Lorrains de redécouvrir cet artiste, un des fondateurs de l'école de Nancy"

Le lieu de l'exposition ne doit rien au hasard. "La villa de la Garenne a été décorée par Eugène Vallin", rappelle Bernard Ponton. Avec ses grandes baies vitrées aux formes arrondies, ses balustrades sculptées en forme de cygne, le somptueux bâtiment s'inscrit dans la droite ligne de l'Art nouveau, et possède un des rares parcs "école de Nancy" subsistants en Lorraine. "Le public pourra visiter l'exposition, et ce parc de 18 hectares via un parcours botanique pour découvrir les arbres rares du domaine".

La villa de la Garenne ouvre pour la première fois au public. © Radio France - Ninnog Louis

Sensibiliser au handicap visuel

La villa appartient à la Fondation Nicolas Gridel au service des aveugles et des déficients visuels, implantée à Nancy. "Notre objectif via cette exposition est aussi de la mettre en lumière, et de lui trouver un nouvel avenir", note Samuel Isambert, directeur général de la fondation. Après avoir servi de foyer d'hébergement, la bâtisse est inoccupée depuis octobre 2020. C'est la première fois qu'elle ouvre au public. "On espère trouver un nouveau projet pour la maintenir ouverte après l'exposition".

Une exposition qui présente aussi la particularité d'être accessible aux déficients visuels, via des supports d'information en braille. La fondation souhaite également se saisir de l'occasion pour sensibiliser le public voyant à ce handicap : dans une des pièces de la maison transformée en chambre noire, les visiteurs plongés dans l'obscurité pourront toucher les meubles exposés.

Infos pratiques : du 10 juin au 7 août. 7 jours sur 7, de 10h à 18h. Entrée : 5 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Visites guidées sur réservation au 06.48.86.42.68