Livre : l’abbaye de l’Epau, au Mans, se dévoile !

ENTRETIEN - Le moine cistercien Michel Niaussat sort un nouvel ouvrage sur ce monument emblématique de la Sarthe. De sa fondation au 13ème siècle à sa restauration, toujours en cours, l’auteur propose un parcours pédagogique et richement illustré à travers l’histoire de l’abbaye de l’Epau.

L’abbaye de l’Epau, fondée au 13ème siècle sous l’impulsion de la reine Bérengère de Navarre, a accueilli des moines jusqu’en 1792 avant de devenir une ferme puis d’être rachetée de nombreuses années plus tard – en 1959 – par le conseil départemental. Restaurée, l’abbaye royale de l’Epau est devenue la vitrine culturelle de la Sarthe. Elle accueille aujourd’hui des expositions, des conférences, des concerts, ainsi que les réunions plénières des élus du département.

ECOUTER - Michel Niaussat, invité de France Bleu Maine Copier

L’auteur, Michel Niaussat est moine cistercien et prêtre. Il est spécialiste de l’histoire de l’abbaye de l’Epau au Mans. Il a contribué à la restauration des lieux. Le photographe, Simon Lagoarde a signé les visuels de l’exposition « 72 Produits Made in Sarthe » et de l’ouvrage « La Sarthe, terre d’étoilés », aux éditions Libra Diffusio.

« L’abbaye royale de l’Epau » – éditions Libra Diffusio avec des photos de Simon Lagoarde – 25 euros.