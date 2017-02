LIVRE : Le Berry à l'heure du Grand Siècle

A quoi ressemblait le Berry au XVII ème siècle ? Quelles étaient les préoccupations ? Comment vivait-on au quotidien ? Voici quelques unes des questions auxquelles répond le Catalogue Grand Siècle paru il y a quelques jours.

Une véritable plongée dans l'histoire. C'est la promesse du catalogue Grand Siècle, né de deux expositions présentées en 2015 en Berry : "l'Esprit du Grand Siècle", aux Archives départementales de l'Indre et "Dans l'intimité du Grand Siècle" au Musée Bertrand.

L'objectif est de dresser un petit portrait de ce que fût le Berry sous Louis XIV, et de lutter au passage contre quelques idées reçues : "c'est l'époque où se diffuse l'idée de la grandeur de la France. On devient fier d'être Français, explique Jean Yves Patte, commissaire de l'exposition "Dans l'intimité du Grand Siècle". La cour étant un modèle très puissant, on tourne les yeux du côté de Versailles pour voir qu'elles sont les habitudes. Les intérieurs des maisons changent, progressivement. On gagne peu à peu en confort. Les conversations aussi évoluent..."

Des personnalités de la Cour en Berry

Alors que la France est en guerre, alors que le débat religieux fait rage, le Berry se met à l'heure de Louis XIV, notamment par le biais de personnalités qui s'installent dans l'Indre. Françoise-Athenaïs, marquise de Montespan, célèbre maîtresse de Louis XIV s'exile dans sa propriété de Rosnay, au château du Bouchet, ou encore Claire-Clémence princesse de Condé, épouse du cousin du roi, envoyé à Château Raoul à Châteauroux par son mari, pour cause d'incompatibilité d'humeur...

"Cette Claire Clémence venant, peut être que les ouvrages de poésie et de bienséance sont dus à sa présence. C'était une princesse quand même, il fallait faire un effort... Nous n'allions pas rester comme des ploucs ! " sourit Jean Yves Patte.

Un livre accessible à tous promet Jérôme Descout, commissaire de l'exposition Esprit du Grand Siècle. Chaque oeuvre photographiée est accompagnée d'une notice explicative.

Le livre est en vente 12 euros aux archives départementales de l'Indre ainsi qu'au Musée Bertrand.