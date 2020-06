Livre sur la place 2020 : pas de chapiteau mais une 42e édition rallongée, annonce la mairie de Nancy

150 000 visiteurs, 600 auteurs et éditeurs, des piles et des piles de livres : le Livre sur la place, salon littéraire à succès, est un rendez-vous incontournable de septembre à Nancy.

Pas de chapiteau place de la Carrière mais un Livre sur la place rallongé cette année. C'est l'annonce de la mairie de Nancy ce jeudi dans un communiqué. Le premier salon littéraire de la rentrée se déroulera donc du vendredi 11 septembre au dimanche 20 septembre 2020.

De nombreux rendez-vous avec les lecteurs

Il n'y aura donc pas de grands rassemblements pour cause de Covid-19 mais les prix littéraires, tables rondes et entretiens sont maintenus, annonce la municipalité. Des dédicaces auront lieu dans la foulée de ces événements dont on ne sait pas encore où ils se dérouleront précisément.

Cette 42e édition, toujours gratuite, sera présidée par Leïla Slimani, prix goncourt 2016.