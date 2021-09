Après une édition 2020 sans chapiteau, le Livre sur la Place s'est ouvert ce vendredi. Une 43e édition avec comme pays invité la Grèce et marquée par le retour du chapiteau où 500 auteurs pourront rencontrer le public.

Livre sur la Place 2021 : des "retrouvailles entre le public et les auteurs"

Un grand retour du Livre sur Place dans son format initial après une édition 2020 remanié par la pandémie de coronavirus. La 43e édition a été inaugurée ce vendredi par le maire de Nancy Mathieu Klein, Astrid Canada la directrice du Hall du Livre et présidente de l'association des libraires de Nancy et Marie-Madeleine Rigopoulos commissaire générale du salon.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues cette année. Avec pour les accueillir, le fameux chapiteau de la Place Carrière qui sera de retour avec près de 500 auteurs prévus sur tout le week-end. Des débats, entretiens, lectures ponctueront aussi ce premier salon de la rentrée littéraire.

Inauguration du Livre sur la Place 2021 à Nancy, premier salon littéraire de la rentrée © Radio France - Léo Limon

Lors de la promenade inaugurale, le maire de Nancy Mathieu Klein a salué ces "retrouvailles des nancéiennes et des nancéiens avec les autrices et auteurs", des habitants avec "un rapport intime avec les livres et la littérature".

Un lien cultivé dès le plus jeune âge avec les 5000 élèves participant cette année au Livre sur la Place. Comme le veut la tradition cette première journée était notamment consacrée aux élèves avec des rencontres avec des auteurs ou encore des ateliers d'écriture.