Le Livre sur la Place : les libraires nancéiens peaufinent les derniers préparatifs

Dernière ligne droite pour les préparatifs avant l'ouverture de la 45ème édition du Livre sur la Place à Nancy, ce vendredi 8 septembre. Au Hall du Livre, on s'apprête à déménager les ouvrages sous le chapiteau : entre 300 et 360 cartons sont à transporter. Pour ce faire, "l'organisation est rôdée", assure la directrice de la librairie Astrid Canada.

Une logistique redoutable

En effet, un code couleur apposé sur les cartons permettront aux employés de se repérer lors du déchargement. "Une couleur correspond à un stand, une lettre un positionnement sur la table de dédicace", détaille Isabelle Gegoux, la directrice adjointe. "C'est un peu compliqué, à première vue, mais qui finalement nous fait gagner beaucoup de temps." Car il faut être efficace : le Hall du Livre a trois stands à installer, 128 auteurs à gérer.

Entre 300 et 360 cartons sont transportés de la réserve du Hall du Livre vers la place Carrière à Nancy. © Radio France - Marie Roussel

Et l'organisation ne se résume pas à déplacer des tonnes de livres, loin de là. "Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit bien, que tout le monde passe un bon moment. Alors les besoins sont divers et variés, cela va du cutter à la recharge de téléphone, un pansement, ça peut toujours servir et j'ai prévu des éventails, beaucoup d'éventails". Un peu de stress, mais surtout de l'excitation pour ces libraires nancéiennes qui attendent cette rentrée littéraire "comme les enfants attendent le Père Noël".