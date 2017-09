Livre sur la Place à Nancy : les libraires s'installent sous le chapiteau

C'est le rendez-vous incontournable de la rentrée pour les auteurs comme pour les libraires : le Livre sur la Place à Nancy. Reportage dans les allées, à quelques heures de l'ouverture du premier salon de la saison.

Des cartons partout, des piles de livres, des transpalettes qui font des aller-retours sous le chapiteau de la place de la Carrière: c'est l'effervescence à la veille de l'ouverture du Livre sur la Place, à Nancy. Plus de 600 auteurs sont attendus. Il faut veiller à ce que chacun soit bien installé et entouré de ses ouvrages, prêts pour des échanges et des dédicaces.

"C'est le terme de 8 mois de préparatifs", résume Marjorie Marchetto. Équipée d'une ceinture lombaire, la libraire nancéienne installe son stand dans le coin jeunesse. "On charrie une tonne et demi de cartons donc c'est une façon de préserver son dos. C'est une vieille astuce de libraire, explique la jeune femme qui vit, cette année, son dixième Livre sur la Place, c'est une journée chargée mais c'est très agréable de voir tout prendre forme".

Les libraires fournissent les ouvrages aux auteurs invités © Radio France - Angeline Demuynck

3 jours incontournables

Non loin de là, Isabelle Gegoux aligne des livres à côté des pancartes au nom de chaque auteur. Ils seront une trentaine sur son stand. Le Livre sur la Place, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour cette gérante d'une grande librairie du centre-ville : "C'est le premier salon de la saison, et le plus beau. Les listes de prix [littéraires] commencent à se dévoiler, les premiers lecteurs, les premiers retours, c'est là que tout démarre". D'ailleurs toute sa librairie est mobilisée pour l'occasion.

L'an dernier, 180.000 visiteurs sont passés par le chapiteau de la place de la Carrière. Pour les libraires nancéiens, il s'agit du deuxième plus gros rendez vous de l'année en terme de ventes, derrière les fêtes de Noël.